Güney Kore'de Sıkıyönetim İlan Edildi - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlan Edildi

Güney Kore\'de Sıkıyönetim İlan Edildi

Devlet Başkanı Yoon, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak için sıkıyönetim ilan etti.

03.12.2024 18:10
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ederken, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan etti. Yoon, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçlerin ortadan kaldırılacağını belirterek, özgür ve anayasal düzeni korumak için böyle bir tedbire başvurmaktan başka çare kalmadığını ifade etti.

Muhalefet partilerini ülkeyi krize sokmak için meclisi rehin almakla suçlayan Yoon, "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" dedi.

Yoon, konuşmasında ayrıca mecliste çoğunluğa sahip olan muhalefetteki Demokrat Parti'nin bu hafta bazı üst düzey savcıları görevden almak için verdiği önergeye ve hükümetin bütçe teklifini reddetmesine değindi.

Meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı

Sıkıyönetimin ilan edilmesinin Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atanırken, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı.

Muhalefet halkı meclise çağırdı

Demokrat Parti'nin lideri Lee Jae-myung, internet üzerinden yaptığı canlı yayında, "Tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, silahlı ve bıçaklı askerler ülkeyi yönetecek. Kore Cumhuriyeti ekonomisi geri dönüşü olmayacak şekilde çökecek. Yurttaşlarım, lütfen Ulusal Meclise gelin" dedi.

Sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından Güney Kore wonu, ABD doları karşısında sert değer kaybı yaşadı. Güney Kore'nin müttefiki ABD henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. - SEUL

Kaynak: İHA

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