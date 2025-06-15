Güney Kore'den İsrail ve İran'a İtidal Çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilimden endişe duyulduğu belirtilerek, "Askeri çatışmaya veya gerilimin tırmanmasına karşıyız ve ilgili tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz" denildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıyla başlayan gerilime bir tepki de Güney Kore'den geldi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilimden endişe duyulduğu belirtilerek, "Askeri çatışmaya veya gerilimin tırmanmasına karşıyız ve ilgili tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz" denildi. Güney Kore'nin bugün Kanada'da başlayacak olan 51'nci G7 Zirvesi'ne davetli olarak katılacağı hatırlatılan açıklamada, "G7 Zirvesi'ne bu bakış açısıyla yaklaşmayı düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore istikrarsızlaştırıcı eylemleri kınamıştı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ve İran'a itidal çağrısı yapılarak, "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilimden dolayı ciddi endişe duyuyoruz ve bölgeyi istikrarsızlaştıran tüm eylemleri şiddetle kınıyoruz" denilmişti. Açıklamada, "Güney Kore hükümeti, ilgili tüm tarafları gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmak için azami itidal göstermeye çağırıyor" ifadelerine yer verilmişti. - SEUL