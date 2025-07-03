Gürer'den Şap Hastalığı Uyarısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şap hastalığına ilişkin, "Kurban Bayramı öncesinde başlayan hayvan hareketlerini illere giriş noktalarında gerekli biçimde denetleyip bu hastalığın o süreçteki yaygınlaşmasının önüne geçilebilirdi." ifadesini kullandı.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini eleştirdi.

Düzenlemenin toprağa ve üretime olumsuz etkileri olacağını savunan Gürer, teklifin Meclis gündemine gelmemesi gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini aktardı.

Gürer, şap hastalığında artış görülmesi nedeniyle tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğunu anımsatarak, bu durumun üreticiye olumsuz yansımaları olacağını söyledi.

Hastalığın yeni bir serotipi olan "SAT1"in geçen yılın son günlerinde Irak'ta yaygınlaştığının bilindiğini anlatan Gürer, "Irak'taki bu hastalığın Türkiye'ye girebileceği öngörülerek önlemler alınmalıydı. 81 ilde hayvan satış noktalarına yasak getirdiğinize göre bu hastalığın önemli ölçüde yaygınlaştığını kabul ediyorsunuz. Kurban Bayramı öncesinde başlayan hayvan hareketlerini illere giriş noktalarında gerekli biçimde denetleyip bu hastalığın o süreçteki yaygınlaşmasının önüne geçilebilirdi." sözlerini sarf etti.

Hastalıkla mücadeleye yönelik aşı çalışmalarına işaret eden Gürer, "Aşılar mı yetersiz, korunma süreleri mi uygun değil ya da ücretli olması nedeniyle aşı yaptırmaktan uzak duranlar mı var?" sorusunu yöneltti.

CHP'li Gürer, hayvancılığa yönelik önerilerini, "ahırların hijyen koşullarının iyileştirilmesi, hayvan refahının sağlanması, veteriner istihdamının artırılması, yem fiyatlarının düşürülmesi, hayvancılık yapanların desteklenmesi ve küçük aile tipi işletmelerde hayvancılığın teşvik edilmesi" şeklinde sıraladı.