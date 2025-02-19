Gürer'den TÜİK'e İşsizlik Eleştirisi

Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) iş gücü istatistiklerine ilişkin "TÜİK bazı işsizleri işsiz saymıyor. TÜİK sadece son 4 hafta içinde iş arayan ve iş bulsa hemen işe başlayabilecek olanları işsiz sayıyor." ifadesini kullandı.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çalışma hayatında son dönemde sorunların artığını söyledi.

TÜİK verilerini eleştiren Gürer, "TÜİK bazı işsizleri işsiz saymıyor. TÜİK sadece son 4 hafta içinde iş arayan ve iş bulsa hemen işe başlayabilecek olanları işsiz sayıyor. İş bulsa 15 gün içinde işbaşı yapamayacak olanları, son 4 hafta içinde iş aramamış olanları işsiz saymıyor. Haftada sadece 1-2 saat çalışıyor, bu nedenle istihdamda gözüküyor. Ancak bir yandan daha fazla çalışmak için iş arayanlar da işsiz sayılmıyor. Yöntem böyle olunca da işsizlik oranını yüzde 8,5 olarak ölçen bu dar tanımın kapsamına, gerçek hayatta 'işsiz' dediğimiz insanların yüzde 75'i girmiyor." sözlerini sarf etti.

"Türkiye'de işsizlik verilerinin tam anlamıyla görülemediğini" ileri süren Gürer, "İşsizlik konusunda daha sıkı önlemler alınmalı, staj ve çıraklık öğrencilerinin işe başladığı gün emekliliğe esas sigortaları başlatılmalı, bu yolla ara eleman açığı bulunan ülkede ara eleman açığına yönelik düzenlemeler yapılmalı." diye konuştu.