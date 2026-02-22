Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup - Son Dakika
Son Dakika Logo

Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup

Gürsel Tekin\'den CHP\'den ihraç edilenlere açık mektup
22.02.2026 14:31
CHP İstanbul İl Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, partisinden ihraç edilen üyelere bir mektup yazdı. Tekin, "Gösterdiğiniz tavır karakterli bir duruştur. Partimizin içinde bulunduğu tablo hepimizi üzmektedir. Partimiz günü geldiğinde onu zedeleyen anlayışlardan arındığında sizlerin duruşu çok daha iyi anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, son dönemde CHP'den ihraç edilen üyelere açık bir mektup yazdı. Tekin, "Bugün maruz bırakıldığınız ihraç kararının nedenini siz de ben de çok iyi biliyoruz. Gösterdiğiniz tavır sıradan bir destek değil, karakterli bir duruştur. Partimizin bugün içinde bulunduğu tablo hepimizi üzmektedir. Partimiz günü geldiğinde onu zedeleyen anlayışlardan arındığında, bugün sizlerin gösterdiği bu vakur duruş çok daha iyi anlaşılacak; her biriniz bu mücadelenin onurlu temsilcileri olarak anılacaksınız" ifadelerini kullandı.

"PARTİNİZE SAHİP ÇIKTIĞINIZ İÇİN BU BEDELLE KARŞILAŞTINIZ"

Gürsel Tekin yayımladığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Yol Arkadaşım, bu mektubu size bir görev gereği değil, bir vefa borcu duygusuyla yazıyorum.

Bugün maruz bırakıldığınız ihraç kararının nedenini siz de ben de çok iyi biliyoruz. Sizler herhangi bir kişi için değil, bir makam için değil, yalnızca partinize sahip çıkmayı bir sorumluluk bildiğiniz için bu bedelle karşı karşıya kaldınız. Bir hukuki görevin yerine getirilmesine destek verdiğiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal onurunun korunması gerektiğine inandığınız ve bunu açıkça ifade etmekten çekinmediğiniz için cezalandırıldınız. Bu gerçeği tarih de biliyor, vicdan da biliyor.

"GÖSTERDİĞİNİZ TAVIR KARAKTERLİ BİR DURUŞTUR"

Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim: Gösterdiğiniz tavır sıradan bir destek değil, karakterli bir duruştur. Siyasette asıl ölçü, rahat zamanlarda söylenen sözler değil; zor zamanlarda sergilenen tavırlardır. Sizler zor zamanda konuşmayı, zor zamanda yanında durmayı ve zor zamanda sorumluluk almayı seçtiniz. İşte bu yüzden ortaya koyduğunuz irade, yalnız bugünün değil yarının da en kıymetli mücadele örneklerinden biri olarak hatırlanacaktır.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE VAKUR DURUŞUNUZ DAHA İYİ ANLAŞILACAK"

Partimizin bugün içinde bulunduğu tablo hepimizi üzmektedir. Ancak hiçbir dönem, hiçbir yönetim anlayışı, ilkelerine sadık insanların inancından daha güçlü değildir. Kurumlar kişilere göre değil; ilkelere bağlı kadrolar sayesinde ayakta kalır. Partimiz günü geldiğinde onu zedeleyen anlayışlardan arındığında, bugün sizlerin gösterdiği bu vakur duruş çok daha iyi anlaşılacak; her biriniz bu mücadelenin onurlu temsilcileri olarak anılacaksınız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"HİÇBİRİNİZİ KAYBETMİŞ DEĞİLİZ, UNUTMUŞ DEĞİLİZ"

Bilmenizi isterim ki sizler yalnız değilsiniz. Hiçbirinizi kaybetmiş değiliz, hiçbirinizi unutmuş değiliz. Bu büyük siyasi mirasın gerçek sahipleri; makamdan değil emekten, unvandan değil inançtan güç alan sizlersiniz. Bugün ödenen bedeller geçicidir; fakat sadakat, cesaret ve karakter kalıcıdır. Sizler bu kalıcı değerlerin taşıyıcısı oldunuz.

Bu nedenle size teşekkür etmeyi bir görev değil, bir onur sayıyorum.

Omuz omuza verdiğimiz bu yolculukta dayanışma duygularımla, saygılarımla"

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.