Guterres'ten Gazze'deki Katliama Kınama - Son Dakika
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Politika

Guterres'ten Gazze'deki Katliama Kınama

Guterres\'ten Gazze\'deki Katliama Kınama
21.07.2025 20:34
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BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları kınadı ve ateşkes çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Gazze'de hafta sonu boyunca aileleri için yardım arayan insanların toplu olarak vurularak öldürülmesine bir kez daha şahit olduk. Bu korkunç ve insanlık dışı eylemi şiddetle kınıyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım arayan sivillere yönelik katliamlarını kınadı. Guterres, "Gazze'de hafta sonu boyunca aileleri için yardım arayan insanların toplu olarak vurularak öldürülmesine bir kez daha şahit olduk. Bu korkunç ve insanlık dışı eylemi şiddetle kınıyorum" dedi.

Gazze'deki durumun kötüye gittiğini belirten Guterres, derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Guterres, İsrail'in BM öncülüğündeki yardım kuruluşlarına "engelsiz insani erişime" izni vermesi gerektiğini belirtti.

Gazze'de dün İsrail'in insani yardım dağıtımı için toplanan Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu 73 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi de yaralanmıştı. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ablukasındaki Gazze'de 76'sı çocuk 86 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Guterres'ten Gazze'deki Katliama Kınama - Son Dakika

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