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Adalet Bakanı Gül: "Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü"

01.11.2021 13:02
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın'da düzenlenen 'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları' toplantısında yaptığı konuşmada, "Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler ve herkesi çivi gibi gördü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın'da düzenlenen 'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları' toplantısında yaptığı konuşmada, "Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler ve herkesi çivi gibi gördü. Bugün ise devletin elinde sadece ve sadece bir hukuk var, hukukun üstünlüğü var" dedi. Bakan Gül, son iki yılda maddi durumu elverişli olmayan ve adli yardım talep eden vatandaşlara 343 milyon 337 bin TL yardım yapıldığını da açıkladı.

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı, Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımı ile Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Hukuk yük olan değil, yük alandır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında, "Türkiye genelinde yeni bir birim olmasına rağmen, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz tüm adliyelerde mağdurların yanında olmaya devam ederek, çok iyi uygulamalarla çalışmalarını sürdürüyor. Adliyenin kapısı güven vermelidir, huzur vermelidir, işte burada adalet var, elimden tutan bir devlet var anlayışıyla mağdura yaklaşılması gerekmektedir. Hukuk dert olan değil derman olandır. Hukuk yük olan değil, yük alandır. Mağdurun hakkı yükünün alınmasıdır. Mağdurun sesini duyan, haklıyı haksızı titizlikle gören, yalnızca anayasa ve kanunlara bakan bir duruş, işte o kişiyi gerçek anlamda hakim ve savcı yapar. İşte o zaman vatandaş bu binaya adliye der. Burada adalet dağıtılıyor, burada hakimler var, der" dedi.

"Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü"

"Ülkemizin tarih ve siyaset sahnesindeki müstesna yeri, defalarca erozyona uğratıldı" diye konuşmasına devam eden Bakan Gül, "Her defasında da olan bu ülkenin gencine yaşlısına, esnafına, memuruna, çiftçisine oldu. Biz bu karanlık döneme çok kesin bir cevap verdik. Milletimizin iradesine dayanarak verdiğimiz o cevap, hukuk devletidir, hak ve özgürlüklerdir. Buradan artık geriye dönüş artık mümkün değildir. Bilakis bu noktadan daha ileriye gitmek için, çalışmak bu millete sözümüzdür. Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler ve herkesi çivi gibi gördü. Kimisini kılık kıyafetinden, kimisini yaşam tarzından, kimisini inancından, kimisini düşüncesinden dolayı, kimini siyasi görüşünden dolayı suçlayan ve araçsal bir şekilde uygulanan bir hukuk vardı. Bugün devletin elinde sadece ve sadece bir hukuk var ve hukukun üstünlüğü var. Hukuktan başka hiçbir güce sığınmayan bir anlayış var. Yeni Türkiye'de başka arayışlara asla yer yoktur. Biz insanımıza baktığımızda hak görüyoruz, özgürlük görüyoruz, bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. İşte bu nedenle reform diyoruz, yargı reformu, insan hakları eylem planı diyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu reformları hayata geçirmeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

"Son iki yılda 343 milyon TL adli yardım yapıldı"

Maddi durumu olmayan vatandaşların yanlarında olduklarını da ifade eden Bakan Gül, "Bizler maddi durumu elverişli olmayan kişilerin adli yardıma başvuru usulünü kolaylaştırmak için, Standart Başvuru Formu oluşturduk ve e-devlet üzerinden erişime açtık. Bu yeni uygulama ile adli yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız, resmi kurumları dolaşmadan, belge toplamak durumunda kalmadan, adli yardım talebinde bunabilmektedir. Adli yardımların önemli bir unsuru da maddi durumu olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz avukat desteği sağlamak ve bu süreçte haklarının etkin bir şekilde korunmasına destek olmaktır. Bu yıl 50 bini hukuk mahkemelerinde olmak üzere toplam 850 bin vatandaşımıza avukat desteği sağlamış bulunmaktayız. Yargılama giderlerinin karşılanması için de son iki yılda 44 milyon 577 bin lira kaynak ayırmış durumdayız. Son iki yılda adli yardım talep eden vatandaşlarımıza 343 milyon 337 bin lira hazineden kaynak ayrılmıştır. Bu rakamlar dünya ortalamasının çok üzerindedir. Türkiye, bu konuda vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir" diyerek sözlerini tamamladı. - AYDIN

Adalet Bakanı Gül: Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü
Adalet Bakanı Gül: Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü
Adalet Bakanı Gül: Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü
Adalet Bakanı Gül: Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü
Adalet Bakanı Gül: Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü
Adalet Bakanı Gül: Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü
Adalet Bakanı Gül: Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü

Adalet Bakanı, Türkiye, Adalet, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül: "Eski Türkiye'de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü" - Son Dakika
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