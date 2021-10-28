Bakan Ersoy: "Dün bizimdir ve yarınlar da bizim olacaktır" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dün bizimdir ve yarınlar da bizim olacaktır. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Bakan Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy mesajında, "98 yıl geride kaldı. Hemen önümüzde bizi bekleyen bir asırlık menzile doğru hız kesmeden, asla yorulmadan, hedeflerimizden bir nebze olsun sapmadan yüksek bir gayret ve sarsılmaz bir kararlılıkla ilerliyoruz. Zira 29 Ekim 1923'e ulaşmak yolunda ecdadımızın verdiği mücadeleyi, yaptığı fedakarlıkları, Cumhuriyet var olsun diye varlığından geçenleri bir an olsun aklımızdan çıkarmıyoruz. Biliyoruz ki emanet çok kutlu ve büyük, sorumluluk ise çok ağır" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy mesajına şöyle devam etti:

"Türk milletinin kanı ve canı ile kurup varlığını ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin şüphesi olmasın ki bu geçmişi onurlandıracak güçlü ve parlak bir geleceğe koşar adım ilerlemektedir. Kültür ve sanattan turizme, eğitimden sağlığa, savunma sanayinden ticarete ürettiğimiz her eser, hayata geçirdiğimiz her hizmet 29 Ekim 1923 ruhunu yaşatma azmimizin bir sonucudur. Dün bizimdir ve yarınlar da bizim olacaktır. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." - ANKARA