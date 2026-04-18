HAK-İŞ\'ten Adaletli Vergi İsteği

18.04.2026 16:43
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, adaletli vergi sistemi ve enflasyona karşı acil düzenlemeler çağrısı yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Adaletli bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Asgari ücret düzeyinde maaş alan bir işçi, maalesef mühendislik bürolarından, hukuk bürolarından, doktorların bürolarındakilerden daha fazla vergi veriyor." dedi.

Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Arslan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırıların toplumda derin üzüntü oluşturduğunu söyledi.

Toplumsal sorumluluklara işaret eden Arslan, aile ve eğitim sisteminin önemine vurgu yaparak, "Evlatlarımıza daha fazla zaman ayırmamız ve daha fazla ilgilenmemiz gerektiğini görüyoruz." diye konuştu.

Ekonomik gelişmelere de değinen Arslan, enflasyon hedeflerindeki sapmaların çalışanlar üzerinde yük oluşturduğunu kaydetti.

Maliyetlerin azaltılması konusunda da bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"ÖTV gibi, KDV gibi bir kısım vergilerden de belli indirimlerin yapılarak çalışanların nefes almasını sağlayacak bazı maliye alanında çalışmaların yapılması gerekiyor. Hayat pahalılığı ve bu konudaki alım gücündeki zayıflama, enflasyonun en çok mağdur ettiği kesim olan çalışanları daha fazla zor günler bekleyecek demektir. O nedenle enflasyonla mücadele ile hedef enflasyona göre hazırlanmış, hedeflenmiş ücretlerin yeniden gözden geçirilerek bu mağduriyetleri en az şekilde çalışanların yaşayacağı bir düzenlemeye acilen ihtiyacımız var."

Emekli maaşlarına ilişkin 2024'ten itibaren her yıl emekli olanların bir önceki yıl emekli olanlara göre daha düşük maaş almak zorunda kaldığını belirten Arslan, sistemde bir yıl daha kalanların daha fazla prim ödemesine rağmen daha düşük maaşla karşılaştığını ifade etti.

Arslan, bunun ciddi bir adaletsizlik oluşturduğunu ve acilen giderilmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut sistemin çalışanlar aleyhine işlediğini savunan Arslan, "Türkiye vergi sistemi maalesef çok kazanandan az, az kazanandan daha fazla vergi alan bir model. Vergi sisteminin baştan sona değiştirilmesi gerekiyor. Adaletli bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Asgari ücret düzeyinde maaş alan bir işçi, maalesef mühendislik bürolarından, hukuk bürolarından, doktorların bürolarındakilerden daha fazla vergi veriyor." diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında değişiklik yapılması gerektiğine dikkati çeken Arslan, komisyonun daha demokratik bir temsile kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Genel başkan yardımcıları, şube ve il başkanlarının katıldığı toplantı yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
14:25
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
