Hakan Fidan ABD\'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Politika

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya bile girmeden devirdi.

MÜNBİÇ VE DEYRİZOR TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren muhalifler, Beşar Esad'ın ülkeden kaçmadan önce terör örgütü PKK/ YPG'ya bıraktığı Münbiç'in ardından bugün de Deyrizor'u kontrol altına aldı.

BLINKEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Terör örgütlerinin Suriye'den kovulmasının ardından ABD paniğe kapılırken, ilk çıkarmayı yapacak isim de belli oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Blinken, mevkidaşıyla Suriye'de gelinen son nokta üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

FİDAN'IN VERECEĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Fidan'ın bu görüşmede vereceği mesaj da netleşti. Blinken ile bir araya gelecek olan Bakan Fidan'ın terör örgütlerinin bölgeyi terk etmesini isteyerek "Ya siz halledin ya da biz gereğini yapıp bu işi bitireceğiz" diyeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.