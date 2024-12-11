Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cuma günü Ankara'ya geleceği açıklanan ABD'li mevkidaşı Blinken'a "Bütün terör örgütlerini bölgeden uzaklaştırın. Ya siz halledin ya da biz gereğini yapıp bu işi bitireceğiz" mesajı vereceği öğrenildi.

11.12.2024 13:30  Güncelleme: 13:46
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya bile girmeden devirdi.

MÜNBİÇ VE DEYRİZOR TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren muhalifler, Beşar Esad'ın ülkeden kaçmadan önce terör örgütü PKK/ YPG'ya bıraktığı Münbiç'in ardından bugün de Deyrizor'u kontrol altına aldı.

Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

BLINKEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Terör örgütlerinin Suriye'den kovulmasının ardından ABD paniğe kapılırken, ilk çıkarmayı yapacak isim de belli oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Blinken, mevkidaşıyla Suriye'de gelinen son nokta üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

FİDAN'IN VERECEĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Fidan'ın bu görüşmede vereceği mesaj da netleşti. Blinken ile bir araya gelecek olan Bakan Fidan'ın terör örgütlerinin bölgeyi terk etmesini isteyerek "Ya siz halledin ya da biz gereğini yapıp bu işi bitireceğiz" diyeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Hakan Fidan ABD\'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ankara, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Buseyr Adema:
    Bu boş lafları 22 senedir duyuyoruz. bitireceğiz bitirdik bitti...... 46 46 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    BENİM BİLDİĞİM HAKAN FİDAN ÖYLE BUGÜNE KADAR GELMİŞ GEÇMİŞ BOŞ KONUŞAN BİR LİDER DEĞİL BİTECEKSE O BİTER ONUN BUNUN AĞZIYLA İŞ YAPMAZ KATI KURALLARI VARDIR AĞZINDAN ÇIKAN HER KELİME ONUN İÇİN BİR TAAHHÜTDÜR TANIMAYANLAR TANISIN 50 15 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    zaman kazanmaya gelmis 36 3 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Ypg devlet kuracak fıratın doğusunda nasıl bir haber bu böyle ! 9 29 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    bırakın küçük enisteyi 12 24 Yanıtla
  • Kazım Demir:
    Suriye sınırları içinde,bütün terörist örgütler,ivedilikle temizlenmelidir?? 21 4 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    şimdiye kadar halletsen hallederdin. bundan sonra bir mermi bile atamazsın. adamlar mermi atmadan rejimi devirdi. mermi atacağın zaman yeni yönetime sorman gerekiyor 2 14 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    laf icraatına devam bu haberleri de iletişim bakanlığı yaptırıyor gazımızı almak için 3 5 Yanıtla
  • Coronaci :
    Kovulmusmu nerey gitmisler tasi tara toplayip amerikayami yerlesmisler??? 1 2 Yanıtla
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