Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan bu kapsamda, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.