Hakan Fidan'dan Güvenlik Ağı Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan'dan Güvenlik Ağı Vurgusu

Hakan Fidan, NATO toplantısında Teksas'tan Ankara'ya güvenlik ağı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

15.05.2025 11:49
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1) HAKAN FİDAN: TEKSAS'TAN ANKARA'YA UZANAN BİR GÜVENLİK, SAVUNMA AĞI OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamındaki Gayriresmi Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin moderatörlüğünde katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları ve heyetlerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Hakan Fidan, "İttifakımızı ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma söz konusu. Devam eden birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için tedbirleri konuşacağız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturmamız gerekiyor. Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek üzere tepkileri konuşacağız. Ukrayna'ya aynı zamanda kalıcı ve adil barışın getirilmesi de tartışmalarımızda önemli yer tutacak" dedi.

Türkiye'nin her zaman bu barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunduğunu kaydeden Bakan Fidan, "Üç yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler umuyoruz ki yeni bir sayfa açmamıza vesile olacaktır. Burada düzenleyeceğimiz toplantı münferiden ve birlikte bu süreci nasıl destek vereceğimize yönelik adımlarımızı, kararlarımızı konuşacağız. Aynı zamanda Avrupa Atlantik güvenliğine 360 derecelik bir güvenlik yaklaşımıyla nasıl ele alacağız, konularımızı nasıl tartışacağız ve bölgemizde istikrarı nasıl sağlayacağız, bunları konuşacağız" diye konuştu.

Nihai olarak terörün de bütün müttefiklerin güvenliği açısından tehdit oluşturmaya devam ettiğini dile getiren Fidan, şunları söyledi: "En iyi şekilde dayanışmamızı, terör tehdidi karşısında somut adımlarla nasıl güçlendirebiliriz, bunu konuşacağız. NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunmasının bel kemiğini oluşturmaya devam ediyor. Transatlantik güvenlikle ilgili bütün konuları müttefikler arasında konuşmaya ve koordine etmeye devam edeceğiz. Bugünkü toplantımızda ve önümüzdeki ay Lahey'de düzenlenecek olan zirvede ittifakımızın bu vazgeçilmez karakterini muhafaza etmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Bugünkü toplantıya ilaveten 2026 yılında düzenlenecek zirveye ev sahipliği yapacağız. Dolayısıyla ittifaka olan bağlılığımızı ve taahhüdümüzü bir kez daha burada vurgulamış oluyoruz."

Açılış konuşmasının ardından NATO Genel Sekreteri ve dışişleri bakanlarının toplantısı basına kapalı devam etti. Toplantı öncesinde, dışişleri bakanları aile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

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