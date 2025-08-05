Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi

Dışişleri Bakanı Fidan\'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi
05.08.2025 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yurt dışı lisans eğitimiyle ilgili ortaya atılan iddialara İletişim Başkanlığı'ndan belgelerle yanıt geldi. İddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yurt dışı eğitimine ilişkin asılsız iddialara yanıt vererek, belgelerle desteklenen lisans ve yüksek lisans diplomalarını kamuoyuna sundu.

BAKAN FİDAN'IN DİPLOMASI İLE İLGİLİ İDDİALARA BELGELİ YANIT

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, belgelerle yanıt verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) denklik başvurusunda bulunmuş; aşağıdaki belgede de görüleceği üzere lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla verilmiştir. Bakan Fidan daha sonra Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURULMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme getirilen iddiaları yalanlayarak, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir. Esasen bu iddialara hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Yüksek Öğretim Kurulu belgeleriyle yanıt vermişti. Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti. (https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570's=46)

Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM'de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)
Sözkonusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulmaktadır" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan, Politika, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdengeçti:
    Balık baştan kokar akp ile bağlantılı herkes şaibeli maalesef LAİK DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİN’i seçimle kurtaracaz değerli Müslüman kardeşlerim. (troller yani şerefsizler saldırır şimdi) 4 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi yalan dolan liyakatsız tipler hainler içimizde 1 0 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    bu iddia akp başkanı içinde söyleniyordu … halen söyleniyor… peki iletişim başkanlığı neden akp başkanına ait belgeleri çıkarmadı … hımmm düşündürücü :)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü 14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
Parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı Parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı
İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
08:52
Türkiye’nin sınır komşusunda korkutan deprem
Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem
08:49
Bugün görüşmeye gidiyor İşte Fatih Terim’in yeni adresi
Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
08:28
İstanbul’a 2 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 2 gün sürecek yağış geliyor
08:25
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
08:22
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
08:15
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak
Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak
07:59
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
07:42
Jennifer Lopez, İstanbul’da mağazaya alınmadı Nedeni hayli tuhaf
Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
07:42
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 21:37:23. #7.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.