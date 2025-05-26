DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin devam ettiği belirtilirken, görüşmeden ilk görüntüler paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Putin ile Moskova'da Görüştü - Son Dakika
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