Hakan Tütüncü, ANTGİAD Üyelerine Antalya\'nın Vizyonunu Anlattı

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hakan Tütüncü, ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek ANTGİAD üyelerine Antalya'nın vizyonunu ve projelerini anlattı. Tütüncü, "Biz altın çağ ile Antalya'yı bambaşka bir lige taşıyacağımız bir gelecekten bahsediyoruz. Altın çağın, hepimizin daha çok çalıştığı, daha çok ürettiği, şehir ekonomilerine can verdiği, hep birlikte kazanılan bir süreç olmasını istiyoruz, bunu birlikte başaracağız" dedi.
Tütüncü, Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin(ANTGİAD) konuğu oldu. Tütüncü, ulaşımdan turizme, yatırımdan kültür ve sanata kadar birçok projesini iş adamlarıyla paylaştı. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş'ın da katıldığı buluşmada Tütüncü, Antalya'yı altın çağına ulaştıracak projeleri anlattı, iş adamlarının sorularını yanıtladı. 2009 yılında Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan ve büyük sorunları bulunan Kepez'e belediye başkanı olduğunu hatırlatan Tütüncü, Kepez yolculuğunun 15 yıl devam ettiğini söyledi. 2009'da ciddi problemleri olan, Türkiye'nin 56 ilinden büyük, 700 bin nüfuslu Kepez'in şu an geleceğe bambaşka bir şekilde baktığını sözlerine ekledi. Kepez'deki sorunların çözümü noktasında gece gündüz çalıştıklarını belirten Tütüncü, "90 bin gecekondunun kaldırıldığı Kepez'de, 250 bin konut üretildi. Muazzam bir kentsel dönüşüm gerçekleştirildi. Gecekondular kaldırılırken en ufuk bir kavga gürültü yaşanmadı. Modern şehirleşmenin önünü açtık. Bin 200 kilometre yeni yol, 3,5 milyon metrekare yeşil alan ürettik. 153 yeni okul, hiç hastanesi olmayan Kepez'e 15 tane de hastane kazandırdık. 15 yıl boyunca Kepez'e eser üstüne eser kazandırabilmek için hiç durmadan çalıştık. Kepez bugün geleceğine güvenle bakıyor" dedi.
"Antalya vizyonu"
"15 yıl boyunca elde ettiğimiz birikimleri ve tecrübeleri, Kepez'de yazdığımız başarı hikayesini Antalya'ya yansıtalım istedik" diyen Tütüncü, "Antalya'nın önüne çok ciddi vizyonlar ve çok ciddi ufuklar konabilir. Bu vizyonları gerçekleştirmek, Antalya'yı güçlü bir şehir kılar. Antalya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesinde yerini bulduğu şekliyle; Antalya şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri ancak, Antalya bugün sorunlarıyla, problemleriyle ve yıllardır halının altına süpürülmüş meseleleri ile ön planda olan, bu sorunları çözme iradesini ortaya koyan bir şehir. Biz de bu yaklaşımla farklı bir Antalya vizyonunu hayata geçirelim istedik" diye konuştu.
"Sözümüz yere düşmedi"
Antalya'nın altın çağı mottosuyla yola çıktıklarını ve bu altın çağının ne olduğunu açıklayan Tütüncü, Antalya'nın potansiyelini keşfedip, o potansiyel üzerine müşterek bir gelecek inşa etmeye yönelik her türlü vizyonu içeren kuşatıcı bir hedef olduğunu söyledi. Antalya'nın trafik, ulaşım, altyapı, imar gibi birçok sorunlarının olduğunu hatırlatan Tütüncü, "Biz altın çağ ile Antalya'yı bambaşka bir lige taşıyacağımız bir gelecekten bahsediyoruz. Altın çağın, hepimizin daha çok çalıştığı, daha çok ürettiği, şehir ekonomilerine can verdiği, hep birlikte kazanılan bir süreç olmasını istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Önce kalpleri birleştireceğiz, sonra güçleri birleştireceğiz. ve söz veriyorum, Antalya'yı yeniden dünyanın en güzel kenti haline getireceğiz. Bugüne kadar verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Sözümüz yere düşmedi. Antalya Büyükşehir'de de verdiğimiz her sözü yerine getireceğiz ve sözümüz yine yere düşmeyecek" dedi.
Tütüncü konuşmasının ardından iş adamlarının sorularını yanıtladı. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Hakan Tütüncü, ANTGİAD Üyelerine Antalya'nın Vizyonunu Anlattı - Son Dakika
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