Hakan Tütüncü, Döşemealtı\'da OSB\'yi ziyaret etti

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde, şehir ekonomisine büyük katkı sağlayan OSB'yi ziyaret etti, esnafı gezdi, vatandaşlarla kucaklaştı. Tütüncü, "Döşemealtı lojistik merkezleri ile ünlü bir yer haline gelecek" dedi.
Seçim çalışmaları çerçevesinde Tütüncü, Döşemealtı ilçesini gezdi. Tütüncü, ilçedeki ilk ziyaretine çok kıymet verdiği esnafla başladı. Tütüncü, Döşemealtı'ndaki 36 Nolu Kamyoncular Kooperatifini ziyaret etti, istek ve taleplerini dinledi. Tütüncü'ye Cumhur İttifakı Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, il ve ilçe teşkilatları eşlik etti. Toplumun temel taşının esnaf olduğunu dile getiren Tütüncü, "Esnafımızın faaliyetlerini, ticari işlemlerini çok daha düzgün ortamlarda yapabilecekleri fiziksel alanları esnafımız için en güzel şekilde oluşturmak istiyoruz" dedi.
"44 tasi durağı"
Kepez'de 15 yıl önce göreve geldiğinde taksi duraklarının durumunu hatırlatan Tütüncü, "İlçe belediye başkanı olarak yetkimi kullandım ve şuan 44 taksi durağını taksici esnafımıza armağan ettik. Antalya'da belediye eliyle ilk taksi durağını Kepez'de biz yaptık. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne talip olduk. Çünkü çok büyük işler yapacağız. İnşallah burayı da en güzel şekilde güzelleştireceğiz. Döşemealtı lojistik merkezleri ile ünlü bir yer haline gelecek" diye konuştu.
"OSB çalışanları ile bir araya geldi"
Tütüncü, Döşemealtı'ndaki ziyaretlerini kent ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ve üretim tesislerinin bulunduğu OSB'de sürdürdü. Alın teri ve emeği ile evine ekmek götüren OSB çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi. Tütüncü, Döşemealtı'nın sokaklarında gezdi, esnafa bol kazanç dileklerini iletti, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Döşemealtı'nı karış karış gezen Tütüncü, bir fırıncı esnafının da Ramazan bereketine ortak oldu. Satış reyonuna geçen Tütüncü, fırından çıkan sıcak pideleri paketleyerek vatandaşlara verdi. Tütüncü, Döşemealtı ziyareti sırasında evi yanan bir vatandaşı da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
'Hakan abi' diye seslendi müjdeler geldi"
Hakan Tütüncü, Döşemealtı TOKİ konutlarında düzenlenen iftar programına da katıldı. Hemşehrilerinin Ramazan-ı Şerifi'ni kutlayan Tütüncü, "Rabbim bizi bayrama, çifte sevinçle ulaştırsın" dedi.
Tütüncü konuşurken bir çocuğun "Hakan abi" diye seslenmesi üzerine; kaykay pisti, bisiklet pisti, salıncaklar, kaydıraklar ve su parkının da bulunduğu temalı çocuk parkını Döşemealtı ilçesinin çocuklarına armağan edeceklerini müjdeledi.
"Antalya kazansın"
Antalya'nın altın çağı projelerini sıralaya Tütüncü, "Antalya'nın altın çağında trafik çilesini tamamen ortadan kaldırmak var. 15 yeni yol açacağız, 22 yeni köprülü kavşak yapacağız, 5 tane raylı sistem hattı getireceğiz. Alt yapımızı güçlendireceğiz. Antalya her yağmurda sele teslim olmayacak. Depreme dayanıklı bir şehir haline getireceğiz. Tarım ve hayvancılığı artıracağız. Antalya- Alanya arasındaki D-400 karayolunu, 3 yola çıkarıyoruz. Turistlerin havalimanından otellerine gitme sürelerini azaltıyoruz. Tarım da ve hayvancılıkta desteklerimiz olacak. Çiftçimize, ucuz mazot kullandıracağız. Türkiye'de en ucuz mazot kullanan çiftçi Antalya'nın çiftçisi olacak. Küçük tarlaların ekonomiye kazandırılması konusunda organize tarım bölgeleri yapacağız. Köy sandığı uygulamaları ile çiftçimizin traktörden biçer dövere, ilaç pompasından pulluğuna kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. İstiyoruz ki; herkes çalışsın, herkes kazansın. Antalya kazansın" dedi. - ANTALYA
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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sürecinde rakipleriyle projeler ve yapılacak işler üzerinden bir yarış içinde olmak istediklerini söyledi. Dağ, Gıda Çarşısı esnafını ziyaret ederek destek istedi. İzmirlilerin belediyeden hizmet beklediğini belirten Dağ, İzmir'in kronik sorunlarının palyatif çözümlerle kalkılamayacağını vurguladı. Adayların belediyeyi yönetme becerisi ve projeleri üzerinden tartışılması gerektiğini ifade eden Dağ, Özgür Özel'in İzmir'e aday dayatması yaptığını belirtti. Dağ, İzmir'e hizmet etmek istediklerini ve İzmirlilerin 31 Mart'ta kendilerine bu imkanı vereceğini sözlerine ekledi.
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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Tütüncü, esnafın faaliyetlerini daha iyi yapabilecekleri fiziksel alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Döşemealtı ilçesini lojistik merkezleriyle ünlü bir yer haline getirmeyi planladıklarını ifade etti. Tütüncü, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ederek fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi. Projelerini anlatan Tütüncü, trafik sorununu çözeceklerini, altyapıyı güçlendireceklerini ve tarım-hayvancılığı destekleyeceklerini söyledi. Ayrıca, ilçeye temalı bir çocuk parkı kazandıracaklarını duyurdu.
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