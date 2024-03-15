Hakan Tütüncü, Serik\'te Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Serik ilçesini ziyaret etti. Serik'te, STK başkanları ve turizm esnafı ile bir araya geldi, Kadriye ve Belek esnafını gezdi. İftara yetişemeyen trafikte kalan hemşehrilerine de iftariyelik ikramında bulundu.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını Serik ilçesinde sürdürdü. Tütüncü, Serik ziyaretinin büyük bir bölümünü esnafa ayırdı. Tütüncü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında Belek'te, düzenlenen toplantıda STK başkanları ve turizm esnafıyla bir araya geldi. Kadriye ve Belek esnafını tek tek ziyaret ederek, hayırlı ve bol kazanç dileklerini iletti. Tütüncü, iftar saatine yetişemeyen trafikteki vatandaşlara da iftariyelik ikramlar dağıttı. Belek'te hemşehrileri ile iftar sofrasında buluşan Tütüncü, akşam da Boğazkent Mahalle buluşmasına katıldı. Miting havasında gerçekleşen mahalle buluşmasına önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Cumhur İttifakı Serik Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Veli Vural, il ve ilçe teşkilatları katıldı.
"Antalya'mız ve 19 ilçemiz için yola çıktık"
Tütüncü, Serik'te gün boyu süren seçim çalışmalarını değerlendirerek, "Bugün Serik'te çiçek gibi bir gün geçirdik. Serik bizi her gelişimizde bambaşka bir heyecanla karşılıyor " dedi. "Memleketimize, milletimize hizmet etmek için geceyi gündüze katan arkadaşlarımızla Antalya için, Antalya'nın 19 ilçesine hizmet için yola çıktık" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "3 dönemdir Kepez'de destanlar üstüne destanlar yazdık. İlçe belediyesi imkanlarıyla o hizmetleri yapan bizler, şimdi Büyükşehir'in imkanlarıyla, Serik'e daha fazla hizmet edelim, Antalya'nın 19 ilçesine en güzel hizmetleri götürelim istiyoruz. Veli Vural başkanımla el ele verelim, ilçenin yıllardır ötelenen bu hizmetlerini biz gerçekleştirelim ve Serik'e altın çağını yaşatalım istiyoruz" diye konuştu.
"Serik adayına destek istedi"
Cumhur İttifakı Serik Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Veli Vural'ı işaret ederek konuşmasını sürdüren Tütüncü, "Belediye başkanı adayımız tıp doktoru ve aynı zamanda öğretim üyesi. Bu toprakların öz evladı" diyerek, Seriklilerin desteğini istedi. Tütüncü, "Serikli hemşehrilerimize eserlerinde, hizmetlerinde, yatırımlarında en güzelini getiriyoruz. 1 Nisan'dan itibaren trafik, alt yapı, imar planları, mülkiyet sorunlarıyla ilgili Serik'in ne talebi varsa onların hepsini yerine getiriyoruz" dedi. - ANTALYA
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