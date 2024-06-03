Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor - Son Dakika
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Politika

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor

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Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. DEM Parti, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alındığını açıkladı. Polisin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.

03.06.2024 09:04  Güncelleme: 09:34
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, Van'da polis tarafından gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINA GİRMEK İSTEYEN PARTİLİLERE İZİN VERİLMEDİ

Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenilirken Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

DEM Parti, "Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor

HAKKARİ'DE EYLEM VE ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Hakkari Valiliği, Belediye Eş Başkanı Akış'ın gözaltına alınmasının ardından eylem ve etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Valilik yasağı şu ifadelerle duyurdu; "Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08:00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil saat 23:59'a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor

MEHMET SIDDIK AKIŞ KİMDİR?

Mehmet Sıddık Akış, 1970 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Hakkari'de tamamlamış, 1992 yılından itibaren partisinin çeşitli kademelerinde görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında il başkanlığı görevini yürütmüş ve 1999 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilmiştir.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van\'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor

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Son Dakika Politika Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Feti Özay: suç işlemişsee geri yapılır.. 6 3 Yanıtla
    Seyhan Aktaş: vardır bi sebibi 3 3
  • Ahmet Çak: Herkim suç işlemişse ayrım yapılmadan gereği yapılmalıdır vede yapılmıştır 3 1 Yanıtla
  • Özkan Özdemir: nedir ya akpli olmak şartmı la 0 0 Yanıtla

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