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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da Hastane ve Eğitim Projelerini İnceledi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da Hastane ve Eğitim Projelerini İnceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde hastane, aile sağlık merkezi, İl Özel İdaresi Bakımevi, deprem riski nedeniyle tahliye edilen Akçalı Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerini yerinde inceledi. Vali Çelik, hastane inşaatı çalışmaları ve deprem tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca, aile sağlık merkezi, katı atık tesis projesi ve eğitim projeleri hakkında bilgi aldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova\'da Hastane ve Eğitim Projelerini İnceledi
25.01.2024 - 10:43,  Güncelleme: 10:44
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde hastane, aile sağlık merkezi, İl Özel İdaresi Bakımevi, deprem riski nedeniyle tahliye edilen Akçalı Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerini yerinde inceledi.

Vali Çelik, ilk olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ile birlikte Yüksekova Devlet Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Hastane yetkililerinden yürütülen faaliyetler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Vali Çelik, ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüksekova ve merkezde devam eden hastane inşaatı çalışmaları ve deprem tedbirlerine yönelik çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Çelik, Yüksekova ve merkezdeki hastanelerin kapasitelerinin arttırılması proje çalışmalarının bittiğini ve 2024 yılı fiyat güncelleme çalışmaları sonrasında ihale süreçlerinin de tamamlanarak birkaç ay içerisinde yapım aşamasına geçileceğini belirtti. Deprem tedbirleriyle ilgili Çelik, "Yaşanan üzücü depremlerden sonra hem İçişleri Bakanımız hem de AFAD yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Buradaki zemin sağlamlaştırma çalışmalarıyla birlikte ilk etapta 6 tırda sevkiyatı yapılacak olan 600 çadır olmak üzere toplam 2 bin çadır sevkiyatı gerçekleştirilecektir. Bu sevkiyatlar peyderpey bize ulaşacak, ilk etapta gerekli kurtarma malzemeleriyle birlikte Yüksekova ve merkez olmak üzere lojistik depoları oluşturulacak. İhtiyaç duyulacak malzemelerin hepsini bu lojistik depolarımızda muhafaza edeceğiz" dedi.

Vatandaşlara hastanede "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Vali Çelik, daha sonra Yüksekova 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık personeliyle sohbet eden Vali Çelik, ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi yönünde ilgili birimlere talimatlarını iletti. Daha sonra Katı Atık Yönetim Birliği Meclis Toplantısı'na başkanlık eden Vali Çelik, Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi Projesi ile ilgili yapılabilecekleri katılımcılarla görüştü. Tesiste kullanılacak iş makinaları, tesisin ilçeye sağlayacağı katkılar, gelir-gider kalemleri gibi tesis projesi hakkında detaylı bilgiler alan Vali Çelik, yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan 95 bin ton mekanik ayrıştırma kapasitesine sahip Mekanik Ayrışma Tesisi hakkında da bilgi aldı.

Vali Ali Çelik, Akçalı Bakımevi'ni ziyaret ederek, talep ve ihtiyaçları dinledi. Vali Çelik, bakımevinin personel, araç durumu ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Vali Çelik, deprem riski sebebiyle tahliye edilen Akçalı Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Çelik, daha sonra İl Milli Eğitim Müdüründen inşaat projesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, zemin etüdü çalışması ile inşaat proje çalışmalarının ivedilikle başlaması yönünde talimatlarını iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da Hastane ve Eğitim Projelerini İnceledi - Son Dakika


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