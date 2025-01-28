Hamaney'den ABD Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamaney'den ABD Uyarısı

Hamaney\'den ABD Uyarısı

İran dini lideri Hamaney, ABD ile müzakerelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

28.01.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakere konusunda hükümeti uyararak, "ABD'nin diplomatik gülümsemelerinin ardında kin, düşmanlık ve kötü niyet bulunduğunu unutmamalıyız. Gözümüzü açık tutmalı ve kiminle konuştuğumuza, kiminle görüştüğümüze dikkat etmeliyiz" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da Miraç gecesi dolayısıyla İslam ülkelerinin diplomatik temsilcilerini kabul etti. Hamaney yaptığı konuşmada ABD'nin dünya üzerinde bir sömürge düzeni kurduğunu belirterek, "Büyük finans kartelleri, her gün milletlerin kimliklerini ve çıkarlarını sömürmek ve kendi nüfuzlarını genişletmek için planlar yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, sizi sıkıntıya düşürecek her şeyi onlar beğenirler. ABD Kongresi üyelerinin, binlerce çocuğu katleden bir katile alkış tutması ve onu ödüllendirmesi ya da İran yolcu uçağını 300 yolcusuyla birlikte düşüren ABD savaş gemisi kaptanına madalya vermesi, onların düşmanlıklarının ve kinlerinin birer örneğidir. Bu gerçekler karşısında gözlerimizi açmalı ve Kur'an'ın ifadesiyle, onlarla gizli dostluklar kurmaktan sakınmalıyız" dedi.

Hamaney, ABD ile müzakere konusunda hükümeti uyararak, "ABD'nin diplomatik gülümsemelerinin ardında kin, düşmanlık ve kötü niyet bulunduğunu unutmamalıyız. Gözümüzü açık tutmalı ve kiminle konuştuğumuza, kiminle görüştüğümüze dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Gazze ateşkesi zaferdir"

Gazze şeridinde İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese değinen Hamaney, ateşkesi bir "zafer" olarak değerlendirdi. Hamaney, "Bu küçük ve sınırlı bölge, ABD'nin tam desteğine sahip ve tamamen silahlanmış olan Siyonist rejime diz çöktürdü. Bu zafer akıl ve imanla hareket edilmesi, Allah'a bağlılık ve ilahi izzete olan inanç sayesinde elde edilmiştir" şeklinde konuştu.

"Hizbullah bitmedi"

Hizbullah'ın Lübnan'daki konumuna değinen Hamaney, Lübnan'da İsrail'e karşı güçlü direnişin devam edeceğini belirterek, " Hasan Nasrallah'ın kaybıyla dost ve düşman herkes Hizbullah'ın bittiğini sandı. Ancak Hizbullah, sona ermediğini daha büyük bir motivasyonla Siyonist rejime karşı durduğunu gösterdi" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Ayetullah Ali Hamaney, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, tahran, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamaney'den ABD Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:49:01. #1.12#
SON DAKİKA: Hamaney'den ABD Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.