Hamaney: Siyonist Rejim Hesap Hatlarının Bedelini Ödemeli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamaney: Siyonist Rejim Hesap Hatlarının Bedelini Ödemeli

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları ile ilgili olarak, bu alçaklığı ne büyütmek ne de küçümsemek gerektiğini belirtti. Hamaney, İran'ın kendini savunabilecek güce sahip olduğunu ve milli gücün ülke güvenliğini sağlamak için temel unsur olduğunu vurguladı. Ayrıca, uluslararası toplumu Siyonist rejime karşı küresel askeri birliktelik oluşturmaya çağırdı.

27.10.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyonist İsrail rejiminin 2 gece önce gerçekleştirdiği alçaklık ne büyütülmeli ne de küçümsenmeli. Siyonist rejime yaptığı hesap hatasının bedeli ödetilmeli" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin ilk kez konuştu. Başkent Tahran'da şehit aileleri ile bir araya gelen Hamaney, "Siyonist İsrail rejiminin 2 gece önce gerçekleştirdiği alçaklık ne büyütülmeli ne de küçümsenmeli. Siyonist rejime yaptığı hesap hatasının bedeli ödetilmeli. İran halkının ve gençlerinin gücü ve iradesi bu rejime net bir şekilde gösterilmeli. İran halkının gücünün ve iradesinin nasıl gösterileceği, ülkenin ve milletin çıkarlarına uygun olarak belirlenip uygulanması yetkililerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

"İran, kendisini savunabilecek güçtedir"

Düşman karşısında korku ve şüpheye yer olmadığını söyleyen Hamaney, "Karar alıcılar ve yetkililer sosyal medya konusunda toplum sağlığına ve güvenliğine önem vermeli. Güvenliği sağlanmanın yolu ise güçtür ve İran da kendisini savunabilecek güçtedir. Şüphesiz, her ülke için en önemli ihtiyaç güvenliktir. Toplumda güvenlik sağlanmadığında, kalkınma, bilim ve ekonomi de gelişemez" ifadelerini kullandı.

"Ülkenin güvenliğini sağlayan temel unsur milli güçtür"

Ülkenin güvenliğinin sağlamak için güçlü bir İran'a ihtiyaç duyduklarını söyleyen Hamaney, "Bazıları, ülkenin güvenliğini sağlamak için karşı tarafın hassas noktalarına dokunulmaması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle füzelere sahip olmanın gereksiz olduğunu zannediyorlar ancak bu doğru bir yaklaşım değil. Ülkenin güvenliğini sağlayan ve koruyan temel unsur milli güçtür. Bilimde, ekonomide, savunmada ve askeri alanda sahip olduğumuz güç, ülkenin güvenliğini temin edecektir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda tarafsız olmamıza rağmen ülkemiz işgal edildi. Bir ülkenin savunma kapasitesi yeterli olmadığında sonuç böyle olur" dedi.

"Siyonist rejime karşı küresel askeri birliktelik oluşturulmalı"

Hamaney, "Devletler ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurumlar, Siyonist rejimin saldırıları karşısında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Bu rejim, Gazze ve Lübnan'da acımasız savaş suçları işliyor. Savaşın zorluklarını biliyoruz ancak her savaşın kendine özgü hukuku ve kuralları vardır. Siyonist rejim, tüm bu kuralları hiçe sayıyor. Dünya ve özellikle İslam ülkeleri, bu rejimin katliamları karşısında güçlü bir şekilde durmalıdır. Siyonist rejime karşı siyasi, ekonomik ve ihtiyaç duyulursa küresel askeri birliktelik oluşturulmalıdır" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ayetullah Ali Hamaney, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamaney: Siyonist Rejim Hesap Hatlarının Bedelini Ödemeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:27:57. #1.12#
SON DAKİKA: Hamaney: Siyonist Rejim Hesap Hatlarının Bedelini Ödemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.