Hamaney: Siyonist Rejim Hesap Hatlarının Bedelini Ödemeli

Politika

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyonist İsrail rejiminin 2 gece önce gerçekleştirdiği alçaklık ne büyütülmeli ne de küçümsenmeli. Siyonist rejime yaptığı hesap hatasının bedeli ödetilmeli" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin ilk kez konuştu. Başkent Tahran'da şehit aileleri ile bir araya gelen Hamaney, "Siyonist İsrail rejiminin 2 gece önce gerçekleştirdiği alçaklık ne büyütülmeli ne de küçümsenmeli. Siyonist rejime yaptığı hesap hatasının bedeli ödetilmeli. İran halkının ve gençlerinin gücü ve iradesi bu rejime net bir şekilde gösterilmeli. İran halkının gücünün ve iradesinin nasıl gösterileceği, ülkenin ve milletin çıkarlarına uygun olarak belirlenip uygulanması yetkililerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

"İran, kendisini savunabilecek güçtedir"

Düşman karşısında korku ve şüpheye yer olmadığını söyleyen Hamaney, "Karar alıcılar ve yetkililer sosyal medya konusunda toplum sağlığına ve güvenliğine önem vermeli. Güvenliği sağlanmanın yolu ise güçtür ve İran da kendisini savunabilecek güçtedir. Şüphesiz, her ülke için en önemli ihtiyaç güvenliktir. Toplumda güvenlik sağlanmadığında, kalkınma, bilim ve ekonomi de gelişemez" ifadelerini kullandı.

"Ülkenin güvenliğini sağlayan temel unsur milli güçtür"

Ülkenin güvenliğinin sağlamak için güçlü bir İran'a ihtiyaç duyduklarını söyleyen Hamaney, "Bazıları, ülkenin güvenliğini sağlamak için karşı tarafın hassas noktalarına dokunulmaması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle füzelere sahip olmanın gereksiz olduğunu zannediyorlar ancak bu doğru bir yaklaşım değil. Ülkenin güvenliğini sağlayan ve koruyan temel unsur milli güçtür. Bilimde, ekonomide, savunmada ve askeri alanda sahip olduğumuz güç, ülkenin güvenliğini temin edecektir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda tarafsız olmamıza rağmen ülkemiz işgal edildi. Bir ülkenin savunma kapasitesi yeterli olmadığında sonuç böyle olur" dedi.

"Siyonist rejime karşı küresel askeri birliktelik oluşturulmalı"

Hamaney, "Devletler ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurumlar, Siyonist rejimin saldırıları karşısında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Bu rejim, Gazze ve Lübnan'da acımasız savaş suçları işliyor. Savaşın zorluklarını biliyoruz ancak her savaşın kendine özgü hukuku ve kuralları vardır. Siyonist rejim, tüm bu kuralları hiçe sayıyor. Dünya ve özellikle İslam ülkeleri, bu rejimin katliamları karşısında güçlü bir şekilde durmalıdır. Siyonist rejime karşı siyasi, ekonomik ve ihtiyaç duyulursa küresel askeri birliktelik oluşturulmalıdır" şeklinde konuştu. - TAHRAN