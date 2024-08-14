Hamas, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelere katılmayacak

Politika

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas'ın yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak olan Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek, "Yeni müzakerelere katılmak, işgalin daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da yarın Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yapılacak müzakerelere Hamas, heyet göndermeyecek. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas'ın müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek, "Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni koşullar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir" dedi.

Zuhri, müzakerelerin ardından arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını ifade ederek, "Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır" dedi.

Adı açıklanmayan bir kaynak, Hamas'ın arabuluculardan İsrail'den "ciddi bir yanıt" alarak kendilerine dönmesini istediğini söyleyerek, Hamas'ın bunun gerçekleşmesi halinde yarın yapılacak görüşmeden sonra arabulucularla bir araya geleceğini belirtti.

İsrail, müzakerelere heyet gönderdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere heyet gönderdiklerini doğrulayarak, heyetin "müzakereleri yürütme yetkisi" verdiğini açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlerde, MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'un ve Netanyahu'nun kıdemli danışmanı Ophir Falk'ın heyette yer alacağı ifade edildi. - DOHA