Hamas: Görüşmeler İlerliyor, İsrail Geciktiriyor

Politika

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yürütülen görüşmelerin ciddi bir şekilde ilerlediğini, ancak İsrail'in yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı geciktirdiğini açıkladı.

Gazze'deki Hamas Hareketi, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes ve esir takası görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Doha'da yürütülen ateşkes ve esir takası görüşmeleri ciddi bir şekilde ilerliyor ve Hamas sorumluluk ve esneklik gösteriyor. Ancak işgal, (Gazze'den) çekilme, ateşkes, esirler ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü konularında yeni şartlar öne sürerek, ulaşılması mümkün olan bir anlaşmaya varılmasını geciktiriyor" ifadelerine yer verildi. - GAZZE