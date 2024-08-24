Hamas Heyeti Kahire'ye Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamas Heyeti Kahire'ye Gidiyor

Hamas heyeti, ateşkes görüşmelerinin son turuna yönelik arabulucularla görüşmek üzere akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

24.08.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas heyeti, ateşkes görüşmelerinin son turuna yönelik arabulucularla görüşmek üzere akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk faaliyetleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayan ateşkes müzakereleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk, Hamas heyetinin ateşkes görüşmelerinin son turuna yönelik arabulucularla görüşmek üzere akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini ifade etti. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya'nın başkanlığındaki heyet, müzakerelerdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Mısır'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

Hamas heyet göndermemişti

Öte yandan, Katar'da 15 Ağustos'ta başlayarak 2 gün süren müzakerelere katılmayan Hamas, 22 Ağustos'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakerelere de heyet göndermemişti. İsrail heyetine MOSSAD Başkanı David Barnea, ABD heyetine ise CIA Başkanı William Burns başkanlık ediyor.

Hamas, İsrail yönetiminin Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan 14 kilometre uzunluğundaki Philadelphia Koridoru da dahil olmak üzere Gazze'deki askerlerini çekmesini istiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Hamas'ın silahlanmasını önlemek" için Philadelphia Koridoru'nda İsrail'in tam kontrol sağlaması gerektiğini belirtiyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kahire, Mısır, gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas Heyeti Kahire'ye Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 01:11:59. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas Heyeti Kahire'ye Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement