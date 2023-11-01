 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas lideri ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

Hamas lideri ateşkes çağrısı yaptı

Son Güncelleme: 01.11.2023 18:02

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ordusunun bombardımanını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin müzakerelerin başlaması için bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. Heniyye, İsrailli esirlerin yıkım ve ölüm ile yüzleştiğini söyleyerek, aracılara katliamın durması gerektiğini anlattıklarını ve Batı ülkelerindeki halklara Filistin'e destek protestolarına devam etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin Mısır ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ordusunun bombardımanını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin müzakerelerin başlaması için bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.

Hamas tarafından yayınlanan görüntülü mesajında Heniyye, abluka altındaki Gazze Şeridin'de İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun yoğun bombardımanları nedeniyle Filistinlilerin maruz kaldığı "yıkım ve ölüm ile yüzleştiğini" söyledi.

Heniyye, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin müzakerelerin başlaması için bir ateşkes sağlanması gerektiğini aracılara ilettiklerini aktardı.

Aracılara "katliamın durması gerektiğini anlattıklarını" vurgulayan Heniyye, özellikle Batı ülkelerindeki halklara Filistin'e destek protestolarına devam etmeleri ve karar alıcılar üzerinde baskı kurmaları çağrısında bulundu.

Heniyye, ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'nin Mısır ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas lideri ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin nezarethanedeki talepleri ortaya çıktı
18:18 Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı seferleri 3 saat iptal edildi
18:01 Hazine ve Maliye Bakanlığı, otoyol ve köprülerin satılacağı iddiasını yalanladı
17:59 İş adamı İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızından yanıt geldi: Sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyorum
17:16 Havadan, denizden ve karadan saldırılan Gazze'nin son hali yürek yakıyor
17:16 İsrail'den Sisi'ye Gazze rüşveti: Filistinlileri ülkeye al, tüm borçlarınızı Dünya Bankası aracılığıyla silelim
16:56 Pakistan'ın zorla gönderdiği Afgan mülteciler sınır kapılarına akın etti
16:51 Birleşmiş Milletler'de Filistin depremi! Üst düzey isim zehir zemberek bir mektupla görevinden ayrıldı
16:48 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi
16:22 Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 19:03:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas lideri ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement