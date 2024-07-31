Hamas Lideri İsmail Haniye, İran'da Suikasta Uğradı - Son Dakika
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Politika

Hamas Lideri İsmail Haniye, İran'da Suikasta Uğradı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirdiği temaslarının ardından katıldığı yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreninde suikasta uğradı ve hayatını kaybetti. Haniye, İran liderleriyle yaptığı görüşmelerde Filistin halkına verilen destekten ve güçlü duruştan memnuniyetini dile getirmişti. Bu olay, Haniye'nin ailesinden daha önce İsrail saldırıları sonucu kaybettiği yakınlarının ardından yaşadığı bir diğer acı olay oldu.

31.07.2024 10:39
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikasttan önce gerçekleştirdiği temaslarında, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelmiş, son olarak Pezeşkiyan'ın yemin töreninde görüntülenmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için geldiği İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye, Tahran temasları kapsamında yemin töreni öncesinde Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti. Haniye görüşmede, İran halkının güvenini kazandığı için tebrik ettiği Pezeşkiyan'a Gazze'deki son durum hakkında bilgi vermişti.

Pezeşkiyan ise İran'ın Filistin halkına desteğini bir kez daha dile getirmişti.

"Bir kez daha İran'ın desteğini görmüş olduk"

Haniye, daha sonra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edilmişti. Pezeşkiyan ile görüşmesine değinen Haniye, "Filistin ve direniş güçleri konusunda bir kez daha İran'ın güçlü desteğini ve duruşunu görmüş olduk. Bu duruşunuzdan dolay gurur duyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı

Haniye, görüşmelerinin ardından İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için İran İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen yemin törenine katılmıştı. Son olarak törende görüntülenen Haniye, daha sonra gece saatlerinde Tahran'da kaldığı konutta uğradığı suikast sonucu korumasıyla birlikte hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aylarda 3 oğlu, 4 torunu ve kız kardeşi de öldürülmüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu ise İsrail ordusunun Nisan ayında Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Haniye, oğulları ve torunlarının ölüm haberini kameralar önünde almış, "Allah'a hamd olsun, Allah'tan onlara merhamet etmesini diliyorum" demişti.

Haniye, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ailesinden yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğünü ifade etmişti.

İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na Haziran ayı sonlarında gerçekleştirdiği bir saldırıda ise Haniye'nin 57 yaşındaki kız kardeşi Zahr Haniye dahil 10 yakını hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Haniye, İran'da Suikasta Uğradı - Son Dakika
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