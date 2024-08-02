Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Cenazesi Doha'ya Getirildi

Politika

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenazesini, eşi Ümmü Abdusselam, "Allah senden razı olsun. Sen dünyada ve ahirette benim dayanağımsın. Bütün kararlılığımızı ve sabrımızı senden aldık" ifadeleriyle karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için geldiği İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'ın başkenti Doha'ya getirildi. Eşinin cenazesini karşılayan Ümmü Abdusselam, "Allah senden razı olsun. Sen dünyada ve ahirette benim dayanağımsın. Bütün kararlılığımızı ve sabrımızı senden aldık" ifadelerini kullandı. - DOHA