Hamas, Mısır'ın daveti üzerine ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye heyet gönderecek

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Mısır'ın daveti üzerine ateşkes görüşmeleri için yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet gideceğini duyurdu.
Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdürüyor. Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas heyetinin ateşkes görüşmeleri için yarın (pazar) Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği duyuruldu. Kahire'de müzakerelerin yeniden başlaması için Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile arabulucular arasında yoğun temasların gerçekleştirildiği belirtildi. Haniye'nin arabuluculara, herhangi bir müzakere turunun "kalıcı ateşkes temelinde başlaması gerektiğini" söylediğini aktarıldı. Hamas'ın ayrıca ateşkes görüşmelerinde, 14 Mart'ta sunduğu ateşkes teklifinde yer alan kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin kuzeye geri dönüşü ve Gazze'de tutulan İsrailli rehineler karşılığında Filistinli mahkumların takas edilmesi yönündeki taleplerine bağlı kalacağı vurgulandı.
İngiliz haber ajansı Reuters, Hamas heyetine üst düzey Hamas yetkilisi Halil El Hayya'nın başkanlık edeceğini duyurdu.
Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye mektup göndererek, Hamas'a anlaşma için baskı yapılması çağrısında bulunmuştu. - GAZZE
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