Hamas, Mısır'ın daveti üzerine ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye heyet gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamas, Mısır'ın daveti üzerine ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye heyet gönderecek

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Mısır'ın daveti üzerine ateşkes görüşmeleri için yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet gideceğini duyurdu. Hamas, müzakerelerin yeniden başlaması için kalıcı ateşkes temelinde anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı.

06.04.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Mısır'ın daveti üzerine ateşkes görüşmeleri için yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet gideceğini duyurdu.

Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdürüyor. Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas heyetinin ateşkes görüşmeleri için yarın (pazar) Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği duyuruldu. Kahire'de müzakerelerin yeniden başlaması için Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile arabulucular arasında yoğun temasların gerçekleştirildiği belirtildi. Haniye'nin arabuluculara, herhangi bir müzakere turunun "kalıcı ateşkes temelinde başlaması gerektiğini" söylediğini aktarıldı. Hamas'ın ayrıca ateşkes görüşmelerinde, 14 Mart'ta sunduğu ateşkes teklifinde yer alan kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin kuzeye geri dönüşü ve Gazze'de tutulan İsrailli rehineler karşılığında Filistinli mahkumların takas edilmesi yönündeki taleplerine bağlı kalacağı vurgulandı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Hamas heyetine üst düzey Hamas yetkilisi Halil El Hayya'nın başkanlık edeceğini duyurdu.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye mektup göndererek, Hamas'a anlaşma için baskı yapılması çağrısında bulunmuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, Kahire, Mısır, Dış Politika, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, Mısır'ın daveti üzerine ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye heyet gönderecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Melikgazi Belediyesi, Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı
    16:37 Melikgazi Belediyesi, Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'ne sağlık ocağı, kütüphane, parklar yeni yollar gibi birçok hizmetin yapıldığını söyleyerek çok yakında bir de okul yapacaklarının müjdesini de verdi.

  • Çorlu Belediyesi Tarafından İftar Programı Düzenlendi
    16:35 Çorlu Belediyesi Tarafından İftar Programı Düzenlendi

    Çorlu Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, Tasavvuf müziği konseri eşliğinde yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ramazanda birlik ve beraberlik içinde iftar programlarının devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Sarıkurt ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını teslim aldı ve yeni dönemde birlikte çalışacakları meclis üyelerine başarılar diledi.

  • Özhaseki: Deprem bölgesindeki çalışmalar devam ediyor
    16:35 Özhaseki: Deprem bölgesindeki çalışmalar devam ediyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve vatandaşın seçimlerde kendilerine ihtar verdiğini söyledi.

  • Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Mazbatasını İkiz Bebekleriyle Aldı
    16:27 Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Mazbatasını İkiz Bebekleriyle Aldı

    31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Germencik'te birinci sırada yer alarak belediye başkanlığına seçilen Burak Zencirci, mazbatasını ikiz bebekleri Piraye ve Özgür ile birlikte aldı. Bebeklerin neşeli tavırları ve renkli gözlükleri törene renk kattı.


16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
14:37 Yankesicilik yaparken yakalanınca “Bomba var“ diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı Yankesicilik yaparken yakalanınca "Bomba var" diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
15:40 Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti Kate Middleton’a gizli mesaj mı yolladı Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton'a gizli mesaj mı yolladı?
14:08 Erzincan İliç’te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryatlarıyla yürek yaktı Erzincan İliç'te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryatlarıyla yürek yaktı
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
13:09 Rusya’da Baraj Patlaması: 2.400’den Fazla Ev Sular Altında Rusya'da Baraj Patlaması: 2.400'den Fazla Ev Sular Altında
13:08 18 yaşında mahallesine muhtar oldu 18 yaşında mahallesine muhtar oldu
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
12:17 Anıtkabir’deki kuralı çiğneyen İmamoğlu’na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 16:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, Mısır'ın daveti üzerine ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye heyet gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement