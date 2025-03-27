Hamas Sözcüsü Cibaliye'de Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Politika

Hamas Sözcüsü Cibaliye'de Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cibaliye'ye düzenlediği saldırıda Hamas Sözcüsü Abdüllatif el-Kanu yaşamını yitirdi.

27.03.2025 12:11
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Hamas Sözcüsü Abdüllatif el-Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Hamas kaynakları, bugün düzenlenen hava saldırısında Hamas Sözcüsü Abdüllatif el-Kanu'nun hayatını kaybettiğini aktardı. Aynı saldırıda birkaç kişinin de yaralandığı öğrenildi. İsrail'in bölgede düzenlediği farklı saldırılarda ise, Gazze şehrinde en az 6 kişi ve Han Yunus kentinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yeniden başladığı 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 830'a yükseldiğini bildirdi. Hamas, geçtiğimiz hafta siyasi bürosunun bir üyesi olan İsmail Barhoum'un öldüğünü açıklamıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

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