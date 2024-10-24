Hamas'tan Yıkıcı Plan Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Hamas'tan Yıkıcı Plan Uyarısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uygulanmak istenen planın yıkıcı sonuçlar doğuracağını açıkladı.

24.10.2024 16:06
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Hamas, İsrail'in Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden temizlemeye yönelik "General Planı"na ilişkin açıklama yaparak, "Böyle bir planın Gazze Şeridi'nde başarılı bir şekilde uygulanması yıkıcı sonuçlar doğuracak" uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sivilleri hedef alan İsrail ordusu, bölgede tam anlamıyla bir soykırım gerçekleştiriyor. Hamas tarafından bu saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden temizlemeye yönelik sözde "General Planı"nı uygulamada başarısız olmasını sağlamak için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hamas Hareketi, İsrail'in planlarını bozmak ve işgalin Gazze Şeridi'nde özellikle kuzey kesiminde açık katliamlarla işlediği suçları durdurmak için yoğun bir diplomatik hareket ve iletişim kampanyası başlattı" denildi.

General Planı'nın uygulanmasının neden olacağı sonuçlara değinilen açıklamada, "Böyle bir planın Gazze Şeridi'nde başarılı bir şekilde uygulanması yıkıcı sonuçlar doğuracak" uyarısı yapılırken, "Hareketin liderliğinden heyetler, Türkiye, Katar ve Rusya'yı ziyaret etti, Mısır, Birleşmiş Milletler ve İran'da da temaslarda bulundu" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

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