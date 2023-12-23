Hamas Üyesi: İsrail, Gazze\'de Hamile Kadınlara Karşı Katliamlar Gerçekleştirdi

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde hamile kadınlara yönelik korkunç katliamlar gerçekleştirdi" dedi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Lübnan'da Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin konuştu. Başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında İsrail savaş kabinesinin "Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik açıklamalarının boş tehditten başka bir şey olmadığını" söyledi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durana kadar esir takası konusunda müzakere yapılmayacağını belirten Hamdan, "İsrail, esirlerini sağ olarak kurtarmak istiyorsa savaşı durdurmalıdır" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'ne yardım kararını zayıf ve yetersiz bulan Hamdan, "ABD yönetimi 5 gün boyunca BMGK kararının anlam ve değerinin içini boşaltmak için çalıştı" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi sakinlerinin eşi benzeri görülmemiş felaket şartlarda yaşadığını aktaran Hamdan, "BM kurumları Gazze halkının çekmeye devam ettiği acıların sorumluluğunu taşımaktadır. İsrail ordusu Gazze Şeirdi'nde hamile kadınlara yönelik korkunç katliamlar gerçekleştirdi" dedi. - BEYRUT