Hamza Dağ: Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak

Hamza Dağ: Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'deki basın toplantısında adını 10 kez telaffuz ettiğini belirterek, seçim yaklaştıkça Özel'in sevgisinin artacağını söyledi. Dağ, Özel ile selamlaşmalarının demokrasi adına güzel bir şey olduğunu ifade etti ve CHP gençlik kollarının kendisi hakkında yazdığı duvar yazılarına espriyle baktığını dile getirdi.

23.03.2024 13:43
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün İzmir'de düzenlediği basın toplantısında 10 kez adını telaffuz ettiğini belirterek, "Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak." dedi.
Dağ, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar ile birlikte Torbalı Ayrancılar'daki Barış Manço Caddesi esnafını ziyaret etti.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, dün Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde oldukları sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de seçim otobüsüyle bölgeden geçtiğini söyledi.
Bu sırada Özel ile selamlaştıklarını aktaran Dağ, bunların demokrasi adına güzel şeyler olduğunu ifade etti.
Özel'in dünkü ziyaretleri sırasında kendisiyle ilgili pek çok açıklamada bulunduğunu aktaran Hamza Dağ, şunları kaydetti:
"İzmir'e geldiği zaman mutlaka bizimle ilgili bazı açıklamaları oluyor. Dünkü basın toplantısında 10 defa Hamza Dağ ismini telaffuz etmiş. Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak. Tabii ki CHP'nin en kısa süreli genel başkanı olma hüviyetini yaşayacağı korkusu ve inşallah İzmirlilerin tercihinin de bunda çok büyük etken olacağı endişesinin onun bana olan sevgisini arttırdığının farkındayım. Bizi sevmeye devam edecek."
Dağ, CHP gençlik kolları üyelerinin kendisi hakkında duvar yazıları yazmasına espriyle baktığını da belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
" Çiğli'deki gençlik kollarının yapmış olduğu süreçten benim sonradan haberim oldu. Tabii biz de gençlik kollarından geliyoruz. Böyle esprili şeyler bu süreçlerde olur. Bizim için de espriyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Sayın Özel, 82'inci dakikada PlayStation oynarken siyasete atıldığı için o işlerden çok fazla anlamaz açıkçası. Onun için de biz bunu İzmir demokrasi kültüründe içimizde eritmeyi gayet iyi bir şekilde biliriz."

Kaynak: AA

İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

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