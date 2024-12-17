Hasan Karal: Bütçede Faiz Yerine Üretime Yatırım - Son Dakika
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Politika

Hasan Karal: Bütçede Faiz Yerine Üretime Yatırım

DEVA Milletvekili Karal, bütçenin faize değil, üretime ve çiftçiye yönlendirilmesini istedi.

17.12.2024 12:47
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, faiz ödemelerine ayrılan bütçenin üretime yönlendirilmesi ve çiftçiye yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Karal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirterek, üretimden çok borçlanmaya dayalı ve yanlış önceliklerle hazırlanmış bir tablo olduğunu savundu.

Bütçe teklifinde en çok dikkati çeken konunun faiz olduğunu ifade eden Karal, teklifte giderlerin yüzde 13'ünün faiz ödemelerine ayrıldığını, bu oranın geçen yıl yüzde 11 olduğunu belirtti.

Karal, 14 trilyon lira gider öngörülen bütçede faize ayrılan toplam kaynağın 1 trilyon 950 milyar lira olduğunu belirterek, bu miktarın eğitim, sağlık, tarım ve sanayiye ayrılan toplam bütçenin dahi üzerinde olduğunu ifade etti.

Hükümetin, kaynakları vatandaşa ve üretime değil, faize ve israfa harcadığını ileri süren Karal, "Üstelik, bu yükü dar gelirli vatandaşlarımızın sırtına yüklüyor. Vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapılırken, emekliye, memura, işçiye yapılan zam oranı bunun çok gerisinde kalıyor. Bu tablo, 'tasarruf' adı altında vatandaşımızın alın terinin görmezden gelindiğini kanıtlıyor." diye konuştu.

Karal, 2025 bütçe teklifinde tarımın öneminin görmezden gelindiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Tarım Kanunu'nun 21. maddesi, çiftçiye Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 1'inden az olmamak kaydıyla destek verilmesini öngörüyor. 2025 yılı bütçesinde bu oran sadece yüzde 0,22 belirlenmiş. Çiftçimize hak ettiği 615 milyar liranın yalnızca 135 milyar lirası ayrılmış. Kalan 480 milyar lira nerede? Tarıma ayrılan bütçenin toplam bütçe içindeki payı ise giderek eriyor. Bugün faize ayrılan bütçe, tarıma ayrılan bütçenin tam 13 katı."

DEVA Partisi olarak çözüm önerilerini aktaran Karal, milli gelirin yüzde 1'inin tamamının tarım desteklemeleri olarak çiftçiye verilmesi ve çiftçilerin borçlarının en az 2 yıl faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Karal, çiftçilerin kullandığı gübre maliyetinin yüzde 50'sinin destek olarak verilmesi; mazot, gübre ve tohum gibi temel girdilerdeki vergilerin sıfırlanması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hasan Karal: Bütçede Faiz Yerine Üretime Yatırım - Son Dakika

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