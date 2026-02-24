Hatimoğulları: Yasal Değişiklik Beklemeye Gerek Yok - Son Dakika
Son Dakika

Hatimoğulları: Yasal Değişiklik Beklemeye Gerek Yok

Hatimoğulları: Yasal Değişiklik Beklemeye Gerek Yok
24.02.2026 15:25
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, yasal önerilerin hemen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna ilişkin, "Raporda yer alan yasal ve demokratik öneriler için bayram sonrasını beklemeye gerek yoktur. Bu rapordan hareketle Meclis, elini acilen taşın altına koymalıdır. Bu kapsamda tek bir yasal değişikliğe gerek olmayan önerilerin hayata geçirilmesi için beklemeye gerek yoktur." dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısında, "21 Şubat Dünya Ana Dil Günü" dolayısıyla konuşmasına Arapça başladı.

Türkçe, Kürtçe, Arapça, Lazca, Çerkezce, Ermenice, Rumca, Süryanice ve daha nice dilin aynı gökyüzü altında konuşulduğu bir ülkede yaşadıklarını belirten Hatimoğulları, "Ana dil, doğuştan gelen temel hakların başında gelir. Ana dil veya çok dillilik bir ülkeyi ayrıştırmaz, bölmez. Bilakis bir ülkede yaşayan farklı halklardan ve inançlardan insanları birleştirir, bütünleştirir." diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, hükümeti eleştirerek ülkede "derin ekonomik kriz ve yoksulluk" olduğunu iddia etti.

Hatimoğulları, ekonomide "reform, yeni program, yeni model" gibi sözlere inanmadıklarını ifade ederek, Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 43 bin 415, yoksulluk sınırının ise 105 bin lira olduğunu hatırlattı.

Eskiden bir asgari ücretli, dört kişilik aileyi geçindirirken şimdi dört asgari ücretlinin dört kişilik bir evin geçimini sağlayamadığını ileri süren Hatimoğulları, Eylül 2021'den beri dünyada gıda fiyatlarının yüzde 4 gerilediğini, Türkiye'de ise yüzde 638 arttığını savundu.

Emekli maaşı ile asgari ücret miktarlarını da eleştiren Hatimoğulları, "En düşük emekli maaşı ve asgari ücreti, en az yoksulluk sınırının yarısına gelecek şekilde belirlenmelidir. Bu konuda muhalefetin tekliflerine kulak vermelisiniz. Asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere ikinci bir zam yapmayı acilen gündeme almalıyız." ifadesini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporundaki önerilere değinen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Açık söylemeliyim ki Komisyon raporunun eksiklikleri, yetersizlikleri ve toplumsal gerçeklerle uyumlu olmayan yönleri var. Raporda kullanılan dil eski ezberlere dayanıyor. Oysa bu raporun dili, çözüm dili olmalıydı, yeni bir dil olmalıydı. Kürt sorununu terör parantezine sıkıştırarak ancak kendinizi kandırırsınız. Kürt meselesini sadece bir güvenlik, terör sorunu gibi parantezler içine sıkıştırmaya kalkmanız kabul edilebilir bir şey değildir. Toplumsal, siyasal, tarihsel yangını görmezden gelmek demektir bu. Fakat Komisyon raporunda yer alan kimi yasal düzenlemeler ve demokratikleşme çerçevesi de elbette önemlidir. Türkiye'nin sorunlarına derman olmaya adaydır ama gereklilikleri yerine getirilirse."

Raporda yer alan yasal ve demokratik öneriler için bayram sonrasını beklemeye gerek yoktur. Bu rapordan hareketle Meclis, elini acilen taşın altına koymalıdır. Bu kapsamda tek bir yasal değişikliğe gerek olmayan önerilerin hayata geçirilmesi için beklemeye gerek yoktur. Raporda yer alan 'Anayasa ve AİHM kararları uygulansın' vurgusu için yargı erkinin beklenmesini gerektiren hiçbir şey yok. Anayasa ve AİHM kararlarını hayata geçirmek için bir yasal düzenlemeye, beklemeye gerek yok. Bu bekleme son derece keyfi bir beklemedir. Ayrıca Sayın Kurtulmuş'un ve diğer iktidar temsilcilerinin işaret ettiği bayram sonrasını beklemenin bir manası yoktur. Gelin bu hayırlı ayda, hayırlı işleri hep beraber yapalım. İnfaz kanununu, çerçeve kanununu, demokratikleşme kanununu bu ay çıkaralım."

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları

Hatimoğulları, konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin Grup Toplantısındaki açıklamalarını anımsatması üzerine Hatimoğulları, "Bugün Sayın Bahçeli'nin, İmralı ve Öcalan için 'özel statü' vurgusu son derece önemli bir vurgudur." değerlendirmesinde bulundu.

"İmralı ve Öcalan'a özel statü tanımlamasının bir yasal çerçeveye kavuşturulması ve bunun herkesçe bilinmesi gerekir" diyen Hatimoğulları, bir başka gazetecinin "Öcalan'a başmüzakereci statüsü verilmesini mi istiyorsunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi."

Bununla ilgili çalışma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Hatimoğulları, "Bunun çalışması tabii ki yapıldı." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

DEM Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatimoğulları: Yasal Değişiklik Beklemeye Gerek Yok - Son Dakika

SON DAKİKA: Hatimoğulları: Yasal Değişiklik Beklemeye Gerek Yok - Son Dakika
