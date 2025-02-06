Hatipoğlu: Eskişehir'in Deprem Riski Unutulmamalı - Son Dakika
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Politika

Hatipoğlu: Eskişehir'in Deprem Riski Unutulmamalı

AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, deprem yıl dönümünde Eskişehir'in risklerine dikkat çekti.

06.02.2025 12:24
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabında 6 Şubat'la ilgili yaptığı paylaşımda Eskişehir'e dikkat çekerek, "Yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anarken, deprem bölgesinde yer alan Eskişehir'in risklerini de unutmamalıyız" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bugün yıl dönümü. Depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 6 Şubat'la ilgili bir paylaşım yaptı. Hatipoğlu, yapmış olduğu paylaşımda, "Bugün 6 Şubat, yüreklerimizde kapanmayacak bir yara ve silinmez bir iz bıraktı. Deprem gerçeği, yalnızca yaşadığımız acılarla değil, geleceğimizi korumak için attığımız adımlarla da hatırlanmalı. Yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anarken, deprem bölgesinde yer alan Eskişehir'in risklerini de unutmamalıyız. Güvenli yapılar, bilinçli bir toplum ve güçlü bir şehir için hep birlikte hareket etmeli, geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmeliyiz. Geçmişi unutmayacak, geleceği korumak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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