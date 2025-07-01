Hatipoğlu'ndan Leman Dergisi'ne Sert Tepki

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Leman Dergisi ile ilgili bir açıklama yaparak, "Karikatür adı altında Leman Dergisi'nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e, kutsallarımıza ve inancımıza yaptığı bu ahlaksız ve aşağılık saldırıyı lanetliyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman Dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan olay çeşitli tartışmalara yol açarken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Milletvekili Hatipoğlu, Leman Dergisi'nin yaptığını ahlaksız ve aşağılık bir saldırı olarak nitelendirerek tepkisini dile getirdi.

"Bu rezillik ne ifade özgürlüğüdür ne de sanat"

Milletvekili Hatipoğlu, yapmış olduğu paylaşımda, "Karikatür adı altında Leman Dergisi'nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e, kutsallarımıza ve inancımıza yaptığı bu ahlaksız ve aşağılık saldırıyı lanetliyorum. Bu rezillik ne ifade özgürlüğüdür ne de sanat, açık bir nefret suçu ve değerlerimize savaş ilanıdır. Kimse kutsallarımıza, hele ki Peygamber Efendimize asla dil uzatamaz! Bu alçaklığa imza atanlar hukuk önünde de, milletin vicdanında da mahküm olacaktır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR