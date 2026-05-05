Haydar Aliyev 103 Yaşında Anıldı - Son Dakika
05.05.2026 19:29
Haydar Aliyev, doğum yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen panelde anıldı, ilişkiler vurgulandı.

AZERBAYCAN Ulusal Lideri Haydar Aliyev, doğumunun 103'üncü yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen 'Haydar Aliyev ve Türk Dünyası' konulu panelde anıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından düzenlenen panele, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, CHP Dış Politikalar Koordinatörü İlhan Uzgel ile Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan büyükelçileri, TADİV Başkanı Aygün Attar katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Kürşad Zorlu, "Haydar Aliyev için elbette birçok şey ifade edildi ama bana kalırsa üç temel yönüyle tarihteki yerini almıştır. Elbette Azerbaycan'ın ikinci bağımsızlık döneminin inşasında liderlik rolünü üstlenmiştir. ve 100 yıl önce birinci bağımsızlık döneminin mimarı olan rahmetli Resulzade'nin dediği gibi; 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.' İşte onun döneminde o bayrak bir adım daha yukarılara kaldırılmıştır. Baktığımız zaman dış politikada çok yönlü ve dengeli bir siyaseti hayata geçirdiğini görüyoruz. Düşünün ki Sovyetler dağılmış ve o zor koşumlarda Azerbaycan için hangi yolculuğa doğru gitmek isteyeceği yönünde büyük sorgulamalar, belirsizlikler, endişeler söz konusu. İşte öyle bir dönemden Nahçıvan'da doğmuş yetişmiş böyle bir lider, temel istikametini Türk dünyası olarak belirlemiş ama bunun yanında bu yolculuğu güçlendirecek çok yönlülük ilkesiyle batıdan doğuya önemli sıklet merkezlerini de Azerbaycan'ın çehresine, hinterlandına yerleştirmeyi başarmıştır" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKÇİLİK ONUN LİDERLİK YÖNTEMİDİR'

Zorlu, Aliyev'in tarih şuuru ve milli kimlik çalışmaları üzerinde Azerbaycan'ın yükselişini sağladığını belirterek, "Onun döneminde adım adım Azerbaycan; tarihiyle, dokusuyla, insan kaynağıyla kendi ayaklarının üzerinde duran ve bu yükselişi bu temel üzerinde gerçekleştiren bir devlet olma hüviyetini kazanmıştır. Gerçekçilik, onun ve 'tedrici' dediğimiz adım adım politikaları hayata geçirme yönündeki liderlik yöntemidir. Türkiye ile ilişkiler de işte böyle bir evrede hayata geçmiş ve süreklilik arz etmiştir. Bugün çok şükür görüyoruz ki merhum Haydar Aliyev'in attığı bu temel şimdi İlham Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanı'nın döneminde yeni bir çehre kazanmış ve artık kendini bölgesinde kanıtlamış Azerbaycan'ın bir adım ötesine taşınarak dünyada yaklaşımından ve tarihinden söz ettiren bir devlet olma konumuna taşımayı başarmıştır. Elbette bu iki liderin kesişme kümesi, uzun tarihsel ve yönetsel yolculuğunun önemli bir noktası da Karabağ Zaferi olmuştur. Bu zaferin ortaya çıkışında elbette Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliği Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bütün Türk milletinin, Türk dünyasının desteği bir yana işte büyük lider Haydar Aliyev'in attığı o temel, o tohumlar, o çok yönlü iletişim biçimi Karabağ Zaferi'nin getiren o arka plandaki dayanak noktası olmuştur" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

19:40
19:38
18:45
18:31
17:46
17:33
17:19
16:41
16:31
16:30
15:27
