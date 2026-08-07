Hayvancılıkta Dijital Dönüşüm: GEKİS Kars\'ta Başladı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı programla, hayvancılıkta dijital dönüşümün önemli bir parçası olan Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi (GEKİS) Kars'ta uygulamaya alındı. Bakan Yumaklı, "Sistem sayesinde, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp; aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri artık güvenli bir şekilde elektronik ortamda takip edilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars'ta özel bir hayvan işletme tesisinde GEKİS'i tanıttı. Hayvancılıktaki yol haritası olan yeni küpe uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi'ni Kars'tan tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Hayvancılıkta dijital dönüşümün en önemli adımlardan birinin başlangıcına imza atıyoruz. Bugüne kadar büyükbaş hayvanlarımızı plastik kulak küpeleriyle kayıt altına alıyorduk. Eski sistem önemli bir ihtiyacı karşılasa da zaman içinde küpe kayıpları, veri girişinde yaşanan hatalar ve takip süreçlerinde çeşitli zorluklar ortaya çıkabiliyordu. GEKİS ile artık tüm bunları geride bırakacağız. Savunma Sanayii Başkanlığımızla iş birliği içinde geliştirdiğimiz Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi sayesinde, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp; aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri artık güvenli bir şekilde elektronik ortamda takip edilecek." dedi.

DENETİMİ ARTIRACAK, DAHA GÜVENİLİR GIDA SUNACAK

Sistemin basit bir küpenin ötesinde; güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretimin adı olacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Böylece hayvan hastalıklarına çok daha hızlı müdahale edebileceğiz. Salgın risklerini daha etkin yöneteceğiz. Aynı zamanda sahte ve kayıp küpe sorununu da büyük ölçüde ortadan kaldıracağız. Üreticimizin işini kolaylaştıran, devletimizin denetim gücünü artıran ve tüketicimize daha güvenilir gıda sunan yeni bir dönemi Kars'ta başlatmış olduk" diye konuştu.

Hayvancılığa her zaman stratejik bir sektör olarak baktıklarını, AK Parti hükümetleri olarak sadece hayvancılığa son 24 yılda reel rakamlarla tam 654 milyar lira destek sağladıklarını anlatan Bakan Yumaklı şunları söyledi:

ELEKTRONİK KİMLİK SİSTEMİYLE DİJİTAL TAKİP

"Bizlerin desteği, üreticilerimizin alın teri ve emeği sonucunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımızı artırdık. Hayvan sayısını artırırken aynı zamanda verimliliği, kaliteyi ve kayıtlı üretimi önceledik. İşte bu hedeflerden yola çıkarak 2024'te hayvancılıkta yol haritamızı açıkladık. Hayvan hastalıklarıyla mücadeleden destekleme modeline, planlı üretimden verimlilik uygulamalarına kadar birçok hususu barındıran yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Dinamik olarak işleyen bu sürecin çıktılarını da almaya başladık. 2023 Aralık'tan bu yana büyükbaş sayımız yüzde 7, küçükbaş hayvan varlığımız da yüzde 11 arttı. Bugün ülkemizde 17 milyondan fazla büyükbaş hayvanımız bulunuyor. Bu hayvanlarımızın bugünkü değeri 1,5 trilyon liranın üzerinde. Yani her ahır, her ağıl; milletimizin trilyonlarca liralık ortak servetinin bir parçası. Bu sürüden yılda 1 milyon 313 bin ton sığır eti, 20 milyon tonun üzerinde de inek sütü elde ediyoruz. Bunun yıllık ekonomik karşılığı yaklaşık 1,2 trilyon lira. Şimdi düşünün... 1,5 trilyon liralık bir varlığı ve yılda 1,2 trilyon liralık üretimi bugüne kadar büyük ölçüde fiziksel yöntemlerle takip ediyorduk. Bugün ise, bu büyük değeri güvenli elektronik kimlik sistemiyle dijital olarak takip edebilecek yeni bir döneme geçiyoruz. GEKİS'in sağlayacağı fayda, sadece teknolojik bir kolaylık değildir. Aynı zamanda doğrudan ekonomik bir kazanımdır. Et üretiminde hastalık ve kayıpların azalması, kayıtlılığın güçlenmesiyle ıslah çalışmalarının daha başarılı yürütülmesi ve süt verimindeki artış, buzağı kayıplarının azalması, desteklemelerin doğru hayvana ulaşması. Bunlar elde edeceğimiz kazanımlardan sadece birkaçı. Elbette hedefimiz çok daha yüksek iyileşmelerdir. Ancak yalnızca yüzde 1'lik bir iyileşme bile her yıl 12 milyar liralık üretimin ülkemizde kalması anlamına geliyor. İşte GEKİS'i stratejik yapan tam da budur."

PROF DR. GÖRGÜN: ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YAPILAN BİR YATIRIM

Gıda güvenliği ve arz sürekliliğinin milli güvenliğin ayrılmaz parçaları olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise, "Bu bakımdan tarım ve hayvancılık alanında geliştirilen her yerli çözüm; üretim güvenliğimize, kurumsal kapasitemize ve ülkemizin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. GEKİS'i de bu anlayışın somut bir karşılığı olarak görüyoruz. Bu sistem sayesinde; ülkemizdeki büyükbaş hayvanlar güvenli biçimde kimliklendirilecek, sağlık hizmetleri güçlenecek ve üretimde izlenebilirlik artacaktır. Projenin arkasında iki yılı aşkın süreye yayılan ciddi bir mühendislik, koordinasyon ve saha çalışması bulunmaktadır. Bu süreçte tüm paydaşlarımızın katılımıyla 46 proje gözden geçirme toplantısı gerçekleştirilmiş; geliştirilen prototipler gerçek saha koşullarında test edilmiştir. GEKİS'in bir başka önemli yönü de savunma sanayii ekosistemimizde yıllar içerisinde oluşturduğumuz yetkinliklerin, ülkemizin sivil alandaki stratejik bir ihtiyacına uygulanmasıdır. Burada söz konusu olan, mevcut bir askeri ürünün doğrudan sivil kullanıma dönüştürülmesi değildir. Burada asıl kıymetli olan; savunma sanayiimizde geliştirdiğimiz proje yönetimi, sistem mühendisliği, test, doğrulama ve saha entegrasyonu tecrübesinin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın sektörel birikimi ve saha hakimiyetiyle buluşturulmasıdır. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, sahip olduğumuz kurumsal tecrübeyi ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm stratejik alanlarda değerlendirmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü milli teknoloji anlayışı; kurumlarımızın yetkinliklerini ortak hedeflerde buluşturmak, mühendislik birikimimizi ülkemizin ihtiyaçlarına yönlendirmek ve ortaya çıkan kabiliyeti milletimizin hizmetine sunmaktır" diye konuştu.

'MÜHENDİSLİK KABİLİYETİNİN BAŞARILI NETİCESİ'

Tarım ve Orman, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Adalet, Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları ile 100'ün üzerinde yüksek teknoloji içeren projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Görgün, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile geliştirdiğimiz toplam proje sayımız 22. Bunların arasında TUSAŞ tarafından üretilerek Orman Genel Müdürlüğümüzün hizmetine sunulan T-70 helikopteri, Yeşil Vatan'ı gece gündüz izleyen İHA'ların teslimatı, yangın söndürme ve tanker uçakları tedariki gibi kritik projeler de yer almakta. GEKİS Projesi de Tarım ve Orman Bakanlığımızın ihtiyaç ve öncelikleri, Başkanlığımızın proje yönetimi, sanayileşme, test ve doğrulama tecrübesi ile ASELSANNET'in mühendislik kabiliyetinin bir araya gelmesinin başarılı bir neticesidir. Bu vesileyle; projeye liderlik eden Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve Başkanlığımızın kıymetli mensuplarına, ASELSANNET'in çalışanlarına ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.