HDP'li Mithat Sancar: Altılı masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Artı TV'de katıldığı programda altılı masa ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"6'LI MASADAKİ 4 PARTİYLE BAZEN GÖRÜŞÜYORUZ"

Sancar Millet İttifakı'nda bulunan dört parti ile bazen görüştüklerini söylerken, ''Bu olağan bir temas yöntemidir. Zaten heyetlerimiz var, siyasi partiler ve STK'lerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları ve eş sözcülerimiz var. Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor.

"SANKİ 6'LI MASAYA ÇAĞRI YAPMIŞIZ GİBİ BİR ALGI OLUŞTURULDU"

Bir anlaşma, mutabakat oluşursa ortak aday da olur ama bu deklarasyonu açıkladıktan sonra sanki biz 6'lı masaya çağrı yapmışız da oturmuş bekliyormuşuz gibi bir algı yaratıldı. Öyle değil; bizim seçimle ilgili, seçimlerle ilgili senaryoları tek tek ayrı ayrı defalarca çalıştığımızı da belirttik'' dedi.

"KENDİ ADAYIMIZA BİRLİKTE KARAR VERİRİZ"

Sancar sözlerinin devamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklama yaparken, ''6'lı masa bu yönteme yanaşmazsa 'Ne yapacaksınız?' sorusuna defalarca şu yanıtı verdik; En önemli seçenek kendi adayımızla cumhurbaşkanlığı seçimine katılmaktır. Kendi adayımız, şu anda oluşturduğumuz ittifaklar. Bu genişleyecektir, genişlemesini hedefliyoruz. Genişlemiş haliyle ittifak ortaklarımızla tartışacağız ve birlikte karar vereceğiz.

''İSTİŞARELERDE BULUNACAĞIZ''

Bu ittifakta doğrudan ve şeklen yer almayan bütün demokrasi güçleriyle istişarelerde bulunacağız. Kararımızı bu süreçlerden geçirerek vereceğiz diyoruz. Burada da asıl meselemiz şu; Türkiye'de gerçekten ağırlığı olan ve geleceği inşa etmeye toplumun önemli kesimlerini ikna edecek bir güç oluşturmak" açıklamalarında bulundu.