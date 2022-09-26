HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı

26.09.2022 21:32
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

Buldan, kentteki bir düğün salonundaki etkinlikte, barış, adalet ve demokrasiden yana olduklarını söyledi.

Seçimlerde Adıyaman'da HDP'nin birinci parti olacağını savunan Buldan, "Zaten gördüğümüz ilgiden, biraz önceki yaptığımız esnaf gezisinden HDP'nin birinci parti olduğu gözlerden kaçmıyor. Yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz." dedi.

Buldan, şunları kaydetti:

"Sadece Adıyaman'da değil Nusaybin'den Cizre'ye Manisa'dan Antalya'ya, Kars'tan Hakkari'ye Türkiye'nin her bir yerinde, her karış toprağında Halkların Demokratik Partisi eş başkanlarıyla, her bir ferdiyle nereye giderse gitsin büyük bir coşku karşılama ve teveccühle karşı karşıya kalıyor. İşte siz HDP'yi HDP yapanlarsınız. Yani HDP'ye rengini, coşkusunu kararlılığını da veren sizlersiniz. İyi ki varsınız hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Adıyaman'da 'Halk Buluşması'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Adıyaman'da "Halk Buluşması"na katıldı - Son Dakika
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