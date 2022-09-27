HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi - Son Dakika
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HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi

27.09.2022 17:19

Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "Mersin'de yaşanmış olan saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz" mesajı yayınladı.

Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamada Mersin'de polisevine gerçekleştirilen ve bir polisin şehit, bir polisin de yaralandığı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayınlandı.

"PROVAKASYON" VURGUSU YAPILDI

Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın imzasıyla paylaşılan mesajda "Özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları, Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz" ifadelerine yer verildi.

"MERSİN'DEKİ SALDIRIYI KINIYORUZ"

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: "Demokratik siyaset alanını daraltmak ve işlevsiz hale getirmek amacında olanların bu hesabını boşa çıkarmak hepimizin demokratik görevidir. Mersin'de yaşanmış olan saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz. HDP olarak bizler, şiddet karşısında demokratik siyaseti ısrarla savunma ve uygulama tutumumuzu sürdüreceğiz."

İşte HDP tarafından yapılan o açıklama;

Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına HDP'den kınama
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Politika, Güncel, Son Dakika

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