Üye Girişi
HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan'dan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan'dan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

27.12.2021 18:55
HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan'dan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 2 saat süren kıymetli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu mevcut durumu, Türkiye toplumunun kendilerinden beklentilerini konuştuklarını dile getiren Buldan, HDP'nin erken seçim talebini, bugün Gelecek Partisi ile de paylaştıklarını anlattı.

Erken seçimin olacağı tarihe kadar da bir geçiş dönemine ihtiyaç bulunduğunu öne süren Buldan, "AK Parti- MHP hükümeti her ne kadar bir erken seçimi gündemlerine almasalar bile, ekonomik krizi gündem yapmaktan çıkarsalar bile Türkiye toplumunun erken seçime ihtiyacı var." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar ise Türkiye'nin ihtiyacının diyalog olduğunu, toplumun bütün kesimleriyle diyaloğu esas aldıklarını belirtti.

"İktidarın şu an kendini sürdürme stratejisinin temelinde toplumu ayrıştırmak, kutuplaştırmak ve bu gerilimlerden kendine fayda sağlamak var" iddiasında bulunan Sancar, muhalefetin, toplumsal barışa birlikte katkı sunabileceğini, toplumsal barışı inşa imkanlarının mevcut olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da ziyaretleri için Buldan ve Sancar'a teşekkür ederek, "Demokrasiler, farklı görüşlere, vizyonlara sahip partilerin diyalog kurabilmesi, karşılıklı olarak görüşlerini tartışabilmesi açısından bir özgürlükler rejimidir. Meşru siyaset zemini içinde olan bütün partiler, Meclis'te temsil edilsinler, edilmesinler bu müzakerelerde bulundukça ülke huzura kavuşur." diye konuştu.

Son dönemde vatandaşların yoğun bir ekonomik kriz sürecinden geçtiğini, bir belirsizlik psikolojisinin toplumun her kesimine sirayet ettiğini savunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bu belirsizliği ortadan kaldıracak en temel faktörlerden birisi temel ilkeler, temel vizyon etrafında siyasi partilerin görüş alışverişinde olmalarıdır. Türkiye'nin ve halkın ortak refahı, ülke bütünlüğü içinde demokratik hak ve özgürlüklerin yaşanır kılınması yönünde ve gittikçe artan otoriterleşme eğilimi karşısında demokratikleşme sürecinin desteklenmesi yönünde bir ilkesel zemin oluşması önemli."

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Gelecek Partisi, Mithat Sancar, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan'dan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika


Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı         
18:52
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı         
14:55
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
18:51 Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı
18:50 İBB'ye başlatılan terör teftişiyle ilgili yeni gelişme yaşandı
18:02 13 yaşındaki çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza
17:41 Son Dakika: Çevre Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge gönderdi
17:28 Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı
17:24 Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı
17:22 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz
17:07 Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
17:07 Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?
17:07 Mansur Yavaş, İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki gösterdi: Tek vücut olacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 19:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan'dan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement