HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Doların, enflasyonun düşmesinin tek yolu var; bu iktidarın gitmesidir. Bu iktidar artık hakikaten herkesin bildiği üzere yönetemiyor." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararının açıklandığını anımsatarak "Açıkçası dün kararı verilmişti ve bugün ilan edildi. Peki bu ne anlama geliyor? Bizler, Merkez Bankası'nın tabii ki saraydan bağımsız hareket etmediğini gayet iyi biliyoruz. 'Ekonominin kitabını yazdım' diyen AKP Genel Başkanı'nın kitabında aslında 'Merkez Bankası'nı nasıl kendime bağladım, nasıl esir aldım' alt başlıklarından birini bugün bir kez daha okumuş olduk." ifadesini kullandı.

HDP olarak daha önce defalarca Merkez Bankası'nı kendi kanunlarına uyması konusunda uyardıklarını belirten Beştaş, "Fiyat istikrarını sağlayın, kararlarınızı başka yerden beklemeyin, kendiniz belirleyin, iktidarlar gelip geçecek ama kanunlar kalıcıdır dedik. Halkın yararı yerine sarayın oylarını saymaya devam ettikçe Para Politikası Kurulunda bulunan her bürokrat suç işlemeye devam ediyor. Biz, bunu bir kez daha TBMM'den ifade etmek istiyoruz. Suç işlemeyi durdurun, suç işlemekten vazgeçin. İktidar seçimle gidecek ama sizler orada kalacaksınız ve bu suçların hesabını her Türkiye yurttaşı gibi siz de vermek durumundasınız." diye konuştu.

Merkez Bankası'nın bir orta oyunu oynadığını savunan Beştaş, "Halbuki biliyoruz bunun kararı dün AKP Grup Toplantısı'nda sufle olarak verildi ve AKP- MHP ittifakının karanlık saray toplantılarında yandaşlarına da açıklandı." ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın dün Japonya'ya ilişkin yaptığı açıklamalarını anımsatan Beştaş, "Hayretle izledik gerçekten. Cahit Özkan, Japonya'nın dünya ekonomisinde üçüncü sırada olduğunu bilmiyor. Japonya'da kişi başına düşen milli gelir 40 bin dolar, Türkiye'de 8 bin dolar civarında. Türkiye'de de kişi başına düşen milli gelir 40 bini geçtik 20 bin dolar seviyesine gelsin o zaman Türkiye'de de hiç kimse doların tabii ki ne kadar yükselip indiğini bu kadar merak etmeyecektir." dedi.

Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doların, enflasyonun düşmesinin tek yolu var; bu iktidarın gitmesidir. Bu iktidar artık hakikaten herkesin bildiği üzere yönetemiyor. Biz, Merkez Bankası'yla helalleşmeyeceğiz, yüzleşeceğiz. Bağımsızlığını da sağlayacağımızın sözünü veriyoruz. Bütün kurumlar için bunu söylüyoruz. Helalleşme tabii ki gereklidir belirli alanlarda ama yüzleşme de bu kadar önemlidir. Biz, beşli çeteyle helalleşmeyeceğiz, hesabını soracağız. Halkın olanı halka iade edeceğiz. Biz, döviz vurgunu yapanlardan halkın hakkını alacağız ve işsizliği, yoksulluğu halk yararına politikalarla bitireceğiz."