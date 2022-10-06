HDP'Lİ BULDAN HALK, İKİ BLOK ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA DEĞİL - Son Dakika
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HDP'Lİ BULDAN HALK, İKİ BLOK ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA DEĞİL

06.10.2022 16:37

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bu ülke halkı, iki blok arasında tercih yapmak zorunda değil. Bizim üçüncü yolumuz vardır.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bu ülke halkı, iki blok arasında tercih yapmak zorunda değil. Bizim üçüncü yolumuz vardır. Bu yol demokrasi yoludur, bu yol Türkiye halklarının yoludur. Bu yol adaletin, barışın ve demokrasinin yoludur dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, HDP'li vekiller Ayşe Acar Başaran, Feleknas Uca, Necdet İpekyüz, Mehmet Rüştü Tiryaki ile Batman'a geldi. Burada partililerle buluşan Buldan, il binası önünde toplananlara seslendi. Halkın iki blok arasında asla tercih yapmak zorunda kalmaması gerektiğini söyleyen Buldan, Evet, bugün iki ayrı blok var. Bir 'Cumhur İttifakı' var bir de 'Millet İttifakı' var. Kürtlere yapılan inkarı görmeden, Kürt sorununu çözmeden, bu ülkede iktidar olma şansına bundan sonra sahip olmayacaktır. Evet; HDP'nin de başta olmak üzere 'Emek ve Özgürlük İttifakı'yla daha geniş kesimlere, seçimler başta olmak üzere, mücadelede de direnişte de oluşturacağımız ittifaklarla birlikte biz bu ülkeye adaleti, barışı, demokrasiyi ve insan haklarını mutlaka getireceğiz diye konuştu. Seçimlerde tercihin aydınlıktan yana olması gerektiğini kaydeden Buldan, Kürtleri mutlaka göreceksiniz ve tanıyacaksınız. Alevileri, Süryanileri, Ermenileri ve ülkedeki farklı inançları göreceksiniz ve tanıyacaksınız. Bu ülkede hiçbirine asla zulmetmenize müsaade etmeyeceğiz. Buradan Batman halkının önünden söz veriyorum; bu ülke halkı, iki blok arasında tercih yapmak zorunda değil. Bizim üçüncü yolumuz vardır. Bu yol demokrasi yoludur. Bu yol Türkiye halkların yoludur. Bu yol adaletin, barışın ve demokrasinin yoludur dedi. Konuşmasının ardından HDP'li Buldan ve beraberindekiler, Turgut Özal Bulvarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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