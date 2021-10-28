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HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin - Son Dakika

HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin

28.10.2021 08:42

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşma esnasında milletvekilliğinin düşürülmesi ve hapse girmesiyle ilgili Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a tepki gösterdi. Şentop da kendisine parmak sallayan Gergerlioğlu'na "Şahsi meseleni buraya getiremezsin" cevabını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında bir gerginlik yaşandı.

ŞENTOP'A PARMAK SALLADI

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz alırken, HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan gelişmeleri dile getirdi. Gergerlioğlu, bu sırada milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia edenTBMM Başkanı Şentop'a parmak salladı.

ŞENTOP DA TEPKİ GÖSTERDİ

TBMM Başkanı Şentop ise meselenin şahsileştirildiğini belirterek, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi ve komisyona konuşmasını istedi. Şentop ve Gergerlioğlu arasında kısa süreli tartışma yaşanması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi.

Arada da Şentop ve Gergerlioğlu arasındaki tartışma devam ederken, AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mustafa Şentop, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin - Son Dakika
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