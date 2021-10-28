HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında bir gerginlik yaşandı.

ŞENTOP'A PARMAK SALLADI

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz alırken, HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan gelişmeleri dile getirdi. Gergerlioğlu, bu sırada milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia edenTBMM Başkanı Şentop'a parmak salladı.

ŞENTOP DA TEPKİ GÖSTERDİ

TBMM Başkanı Şentop ise meselenin şahsileştirildiğini belirterek, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi ve komisyona konuşmasını istedi. Şentop ve Gergerlioğlu arasında kısa süreli tartışma yaşanması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi.

Arada da Şentop ve Gergerlioğlu arasındaki tartışma devam ederken, AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.