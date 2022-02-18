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"Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir! - Son Dakika

"Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!

18.02.2022 15:37
"Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de Savaş Kerimoğlu'nun sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada toplantıyı "6 liderin toplandığı masa dikdörtgen olsaydı dört ayağı olurdu, kare olsa dört ayağı olurdu ama yuvarlak masa. Ayak bir, o da gizli ayak, HDP" ifadeleriyle eleştirmesine de yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

BAHÇELİ'YE YANIT: BUNLARDA AKIL VAR MI?

"Allah aşkına bunlar eleştiri mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Eleştirecekler ama ne diyecekler? Masanın dört ayağı değil de on dört ayağı olsa ne fark eder? Masa doğru mu, doğru. Masanın etrafında insanlar var mı, var. Ortak talepleri ne, demokrasi. Ortak talepleri ne, bu ülkede çocukların yatağa aç girmemesi. Ortak talepleri ne, adalet; adil bir düzen. Hep beraber bunları istiyoruz. Bunları eleştiremiyorlar, bunlara "Yanlıştır" diyemiyorlar. Bu taleplere "Biz kulak tıkadık" diyemiyorlar. Var talepler, duyuyorlar ama şimdi eleştirecekler… Ne diyecekler? 'Masanın ayağı, masanın örtüsü, masanın üzerindeki cam bardak…' Ya Allah aşkına bunlarda akıl var mı?"

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Kılıçdaroğlu "Hedefinizin Erdoğan'ı yıkmak, Cumhur ittifakını parçalamak olduğu söyleniyor. Hedefiniz bu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Olay, Erdoğan olayı değil. Olay, Türkiye olayı. Biz Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak istiyoruz. Erdoğan, bir kişi. Bugün var yarın yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesini, üretim zincirlerini büyütmesini, katma değeri yüksek ürün üretmesini, demokrasi içinde yapmasını, düşünce özgürlüğünün olmasını, din ve vicdan özgürlüğünün olmasını, adaletin olmasını, yargının bağımsız olmasını, medyanın özgür olmasını; insanların haksız yere hapislerde tutulmamasını istiyoruz."

"HDP AYRI BİR İTTİFAK KURUYOR"

HDP'nin masada olmamasına yönelik görüşleri de değerlendiren Kılıçdaroğlu "HDP zaten ayrı bir ittifak kuruyor. HDP'nin demokrasi konusunda özel bir vurgusu var. 'Demokrasiyle ilgili kararlar alacaksanız bizi göz ardı edemezsiniz' diyorlar. Ben de şunu söyledim zaten. Yani biz HDP'yi de masada olmayan diğer siyasi partileri de yok sayamayız. Anayasa diyor ki 'siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.' Demokrasinin vazgeçilmez unsurları ise her siyasi partiye saygı göstereceksiniz" diye konuştu.

(Anka)

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'Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı' diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir! "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir! Geççek'i öne süren Erdoğan'ın eski doktoru Çömez, eski partisine şarkı önerdi: Bu da geçer yahu! Geççek'i öne süren Erdoğan'ın eski doktoru Çömez, eski partisine şarkı önerdi: Bu da geçer yahu! Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu

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