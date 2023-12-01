HEDEP'li Tuncer Bakırhan, cuma namazına gitmek isteyen kalabalığa böyle seslendi: Kazasını kılarız

Yerel seçimler için çalışmalarına devam eden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari'de vatandaşlara seslendi. Alanda toplanan vatandaşlar, ezanın okunması ile birlikte cuma namazına gitmek için harekete geçince Bakırhan, "Kazasını kılarsınız" diyerek ikna etmeye çalıştı.

"KAZASINI KILARIZ"

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün Hakkari'de halk buluşması adı altında miting düzenledi. Bakırhan konuşurken Cuma namazı için vatandaşların hareket etmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Bakırhan, kendisini dinleyen insanlara, "Sevgili Hakkarililer dağılmayın. Cumanın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız bekleyelim" şeklinde seslendi.

"İRADEMİZE KAYYUM ATIYORLAR"

Belediyeye kayyum atanmasına da değinen Bakırhan, "İki dönemdir irademize kayyum atıyorlar. Sayın kayyumu kendi memleketine göndereceğiz, gitsin biraz da Uşaklılara hizmet etsin, Uşaklılar onu sevsin. Sayın valiler, sayın kayyumlar, 4 ay sonra seçim var, kendinize güveniyorsanız buyurun siz de aday olun, halk kimi destekliyor görelim." dedi.