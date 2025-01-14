Hediye Irmak'tan Gazetecilere Destek - Son Dakika
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Politika

Hediye Irmak'tan Gazetecilere Destek

Hediye Irmak\'tan Gazetecilere Destek

AK Parti'li Hediye Irmak, Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerin önemini vurguladı.

14.01.2025 13:51
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelen AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Hediye Irmak, gazetecilerin Çalışan Gazetecilerin Gününü kutlayarak, yapmış oldukları önemli görevlerden dolayı kutladıklarını ifade etti.

Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kütahya AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Irmak, Tavşanlı Ekspres Gazetesi imtiyaz sahibi Tuna İşleyen'i ofisinde ziyaret etti. Gazetecilerin zorlu çalışma şartlarına rağmen doğru ve tarafsız habercilik yapmalarının önemini vurgulayan Irmak, "Yerel basınımız, toplumun aynasıdır. Onların bu önemli görevini takdir ediyor ve destekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hediye Irmak'tan Gazetecilere Destek - Son Dakika

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