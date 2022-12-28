Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: 6'lı masada gündem seçime iki adayla gitmek - Son Dakika
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Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: 6'lı masada gündem seçime iki adayla gitmek

28.12.2022 13:51

Henüz Cumhurbaşkanı adayını belirlemeyen 6'lı masa partileri hakkında kulislerde bomba iddialar dolaşmaya başladı. Buna göre partilerin tek adayın yanı sıra seçime iki adayla gitme şıkkını gündeminde tuttuğu ve bu seçeneğin artılarını değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte 6'lı masa partilerinin kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği de merak ediliyor. Gündemde CHP lideri Kılıçdaroğlu, DEVA lideri Ali Babacan, İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri ön planda.

TEK ADAY SEÇENEĞİNİN YANINA YENİSİ EKLENDİ

Seçimlere tek adayla gitmesi muhtemel görülen 6'lı masa partilerinin yeni bir şıkkı daha gündeme aldığı iddiası da kulislerde dolaşmaya başladı. İddialara göre tek aday konusunda anlaşılamaması durumunda iki adaylı seçenek gündeme gelecek. İki adayla seçime gidildikten sonra ise en fazla oy alan adayın etrafında birleşilecek.

ÖNÜMÜZDEKİ TOPLANTIDA DA GÜNDEME ALACAKLAR

Yine iddialara göre yüksek sesle dillendirilmeye başlanan bu seçenek 6'lı masanın önümüzdeki ilk toplantısındagündeme alınacak. Parti liderlerinin 'iki adaylı seçimin' artılarını ve eksilerini konuşması bekleniyor.

DAVUTOĞLU DA REDDETMEDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da dün katıldığı yayında ikili aday seçeneğine kapıları kapatmayarak şunları söyledi: "Son anda Erdoğan fikrini değiştirdi diyelim. A planımız tek adaydır ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız. A planımız, B planımız tek adaydır. Ama karşı taraf öyle bir şey yapar ki, oturur tekrar değerlendiririz."

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Ahmet Davutoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: 6'lı masada gündem seçime iki adayla gitmek - Son Dakika
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