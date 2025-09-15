Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor - Son Dakika
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor

Hikmet Çetin\'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
15.09.2025 07:48
CHP'de bugünkü kurultay davası öncesinde eski Genel Başkan Hikmet Çetin'den gündem yaratacak bir iddia geldi. Çetin, davada mutlak butlan kararı çıkması için Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun çaba harcadığını ve üst düzey isimlerle temas kurduğunu belirterek "Dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, geçtiğimiz günlerde önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile yaptığı görüşmelerin ardından gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

OLAY YARATACAK KILIÇDAROĞLU İDDİASI

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Çetin, CHP'nin bugün görülecek 'Kurultay davası', tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kurultay davasından 'mutlak butlan' yönünde bir karar çıkacağını tahmin ettiğini belirten Çetin, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda "çok çalıştığını, en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu" iddia etti.

"ESKİ BAŞKANIMIZ BU KONUDA ÇOK ÇALIŞIYOR"

Çetin kendisine kurultay davasına ilişkin yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi: "Ben 2023 kurultayımızın 'mutlak butlan' sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyum atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara'dan 'mutlak butlan' kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan'ımız bu konuda çok çalışıyor." Çamlıbel, Çetin'e "Kemal Kılıçdaroğlu mu?" dedi. Çetin ise, "Evet" yanıtını verdi.

"ÜST DÜZEYDEKİLERLE TEMAS İÇİNDE"

Çamlıbel Çetin'e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci sessizce izlemekle kalmayıp, kurultayın iptali için bizzat aktif biçimde çalıştığını iddia ettiğini belirterek, elinde bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilgi olup olmadığını sordu. Çetin ise soruyu, "Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğunu sanıyorum" şeklinde yanıtladı.

Çetin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini mi kastediyorsunuz? O halde size göre ona net biçimde işaret verildi ve o da hazırlığını yapıyor, öyle mi?" sorusuna işe şu cevabı verdi: "Evet. Dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor."

